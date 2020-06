Selgus Lõuna-Eestis toimuva Rally DirtFishi uus toimumisaeg

Kuigi esialgu oli planeeritud Rally DirtFish 24. - 25. juulile, otsustas korraldusmeeskond selle lükata edasi kahel põhjusel. Esiteks loob see lisaaeg meie välisvõistlejatele ja tiimidele paremad eeldused COVID-19-st tulenevate reisipiirangute ja karantiinitingimuste leevenduseks ning teiseks Soome WRC etapi korraldajate otsus selleaastane võistlus ära jätta.

„Meil on tõsiselt kahju, et selleaastane Soome WRC etapp otsustati ära jätta," avaldas Eesti Autospordi Liidu juhatuse esimees Janis Kaal. "Pole mingi saladus, et eestlastele on läbi aastate meeldinud sõita üle mere Jyväskylä metsadesse tipptasemel rallit vaatama. See on olnud justkui iga-aastane palverännak tuhandetele fännidele ja meil on väga kurb meel, et ei saa seda sel aastal nautida.“

„Mõistagi polnud see juhus, et plaanisime korraldada Rally DirtFish’i kaks nädalat enne Soome ralli toimumist. Eesti teed on väga sarnased Soome omadele ja see olnuks fantastiline võimalus pakkuda WRC tiimidele võistlusoludes testimist," lisas Kaal. „Kui tuli uudis, et Soome WRC etapp sel aastal ei toimu, pidime korraldusmeeskonnaga otsustama, kas siinne ralli toimub algselt planeeritud kuupäevadel või lükkame selle kaks nädalat hilisemaks. Olles hetkeolukorrast teadlikud ja pidevalt jälginud COVID-19-ga seotud arenguid, näeme, et iga nädalaga muutuvad viiruse leviku tõkestamisega seotud piirangud aina leebemaks. Pidasime Rally DirtFish’i edasilükkamist mõistlikuks, sest loodetavasti annab see lisaaeg viiruse leviku piiramisel kõikjal veelgi paremaid tulemusi ja see omakorda loob välisriikide esindajatele paremad eeldused reisimiseks ning meie üritusest osavõtmiseks.“

„Võistluspaus on olnud pikk ja seetõttu on Eesti Meistrivõistluste sarja teine etapp atraktiivne üritus nii kohalikule rallispordi kogukonnale kui ka välisvõistlejatele. Usun, et konkurents saab olema väga tihe ja Rally DirtFish on Eesti rallisportlastele heaks võimaluseks panna oma võimed proovile rahvusvahelises konkurentsis,“ tõdes Kaal.

DirtFish’i tegevjuht Justin Simpson nõustub Rally DirtFish’i korraldusmeeskonna otsusega. Simpson toob võrdluseks hiljuti taasavatud DirtFish’i rallikooli Seattle’is ning kinnitab, et need kaks lisanädalat on kindlasti abiks.