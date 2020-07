Saaremaal tuleb starti kolmekordne maailmameister

Kui algselt oli võistlus planeeritud enduro maailmameistrivõistluste etapina, siis koroonapandeemia tõttu lükkus MM-etapp Saaremaal edasi 2021 aastasse. Kuna korraldajad olid juba osa tööd ära teinud ja Eesti Vabariigi hetke COVID-19 piirangud lubavad sellises mahus võistlust korraldada, otsustati, et Enduro GP Estonia toimub algselt planeeritud kuupäevadel Eesti meistri-ja karikavõistluste etapina. MM-sarja hõngu lisavad võistusele kolmekordne enduro maailmameister Soomest Eero Remes ja MM-sarjas võistlev eestlane Priit Biene.

Enduro GP Estonia korraldajad on Saaremaal Kuressaare ümbruses ette valmistanud põnevad võistlusrajad, kuhu stardib erinevates klassides üle 100 võistleja. Reedel, 17. juulil toimub võistlejate paraadsõit, kui kõik osalejad sõidavad kolonnis kell 19.30 võistluse hoolduspargist Kalda puiesteel Kuressaare keskväljakule, kus toimub ka võistluste avamine.

Paraadi käigus sõidetakse ka läbi Kuressaare piiskopilinnuse. Laupäev ja pühapäev on võistluspäevad, kui sõltuvalt päevast ja võistlusklassist sõidetakse kaks kuni neli 50 kilomeetrist ringi, kus on kaks endurokatset, üks krossikatse ja üks publikukatse Kuressaare lossipargis. Enduro GP Estonia lõpetamine ja autasustamine toimub pühapäeval Kuressaare keskväljakul.

„Kui sai selgeks, et MM-sari koroonakriisi tõttu sellel aastal Eestisse ei jõua, asusime kohe uurima, kas ja kuidas tänavust võistlust korraldada," sõnas Enduro GP Estonia peakorraldaja Veiko Biene. "Meil oli palju tööd juba tehtud ja Saaremaa valla näol hea koostööpartner ning otsustasime, et teeme võistluse Eesti tiitlivõistluste etapi staatuses ja võtame seda kui osana ettevalmistust MM-sarja etapiks. Enduro sõitjate huvi Saaremaa radade vastu on suur ja tulemas on ka külalisi Soomest ning Lätist. Meie jaoks on väga oluline järgida Eesti Vabariigi poolt kehtestatud nõudeid avaliku ürituse korraldamise osas ning Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni reegleid motovõistluste korraldamiseks tänastes oludes.“