Saaremaa sai enduro MM-etapi korraldusõiguse

Saarlased tervitavad tiitlivõistluste toimumist nende kodusaarel ja korraldaja hinnangul on Saaremaa sellise võistluse korraldamiseks väga hea koht.

Enduro GP Estonia nimeline võistlus on MM-sarja etapp teistkordselt. Esimene kord sõideti Eestis maailmameistrivõistluste punktidele Tallinna ümbruses 2018. aastal. Toona jäid nii võistlejad kui enduro MM-sarja promootor võistluse korraldusega väga rahule ja see andis kindluse tulevikus sarnast võistlust korraldada. Saaremaa nö meretaguse eksootika ja huvitavate radadega pakkus hea võimaluse viia enduro MM-sarja etapp uude asukohta.

Veiko Biene, Enduro GP Estonia peakorraldaja: "Tallinna võistlus oli meie meeskonnale heaks proovikiviks, kuidas saame hakkama rahvusvahelise tiitlivõistluse korraldamisega. Tagasiside oli positiivne ja kuna ka MM-sarjas on võistlusklasse ja võistlejaid lisandunud, otsustasime 2020. aastal teha taas enduro MM-sarja etapi Eestis.

Kuressaare, mis on meie võistluste keskuseks ja Saaremaa kasuks rääkis see, et saarel on väga huvitavad ja tehnilised rajad, kohapeal on olemas korralik enduro kogukond, kes on juba meid palju aidanud. Samuti kohalik omavalitsus, kes esmase idee esitlemise järel oli kohe valmis koostööd tegema. Olen veendunud, et suvine Saaremaa meeldib ka MM-sarja võistlejatele ja promootorile ning kohapeale tuleb rohkelt fänne teistest riikidest."

Saaremaa vald, mille territooriumil enduro MM-etapp sõidetakse, tervitab maailmameistrivõistluste etapi toimumist Saaremaal.