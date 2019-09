Roland Poom teeb Saaremaa rallil karjääri esimese stardi R5 autol, nõu andis Markko Märtin

Hooaja viimaseks Eesti meistrivõistluste etapiks vahetavad mehed oma tavapärase esiveolise Ford Fiesta R2T võistlusauto neljaveolise Ford Fiesta R5 auto vastu, mille valmistab ette MM-Motorsport meeskond.

Tänaseks on Roland ja Ken Lõuna-Eesti teedel läbinud ka esimesed testikilomeetrid ning saanud tuttavaks nii auto, kui ka meeskonnaga. Lisaks Järveojale istus testidel Poomi kõrval ka MM-Motorsport meeskonna juht Markko Märtin, kes noorele kolleegile õpetussõnu jagas.

Roland Poom (piloot):

"Juba mõnda aega on olnud idee proovida kiiremat R5 autot. Õnneks oli MM-Motorspordil meile auto pakkuda ning me tegime omaltpoolt vajalikud tegevused, et see idee teoks saaks. Olen tänaseks selle autoga läbinud 70 testikilomeetrit ning saanud Markko Märtinilt õpetussõnu, et mida teisiti teha. Kindlasti saab see olema suur väljakutse, kuid tuleviku silmas pidades tuleb see samm ükskord nagunii teha ja miks mitte siis juba selle aasta Eesti meistrivõistluste viimasel etapil."

Kui Rolandile oli Lõuna-Eestis toimunud test üldse esimene kord R5 autoga sõita, siis tema kaardilugeja Ken Järveoja on oma karjääri jooksul küll mitmel korral R5 autos testidel istunud, kuid ka tema jaoks on Saaremaal ees ootamas karjääri esimese võistlusstart R5 autoga.

Ken Järveoja (kaardilugeja):

"Testides olen istunud nii Sander Pärna, kui ka Karl Kruuda kõrval erinevates R5 autodes.