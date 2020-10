Robert Virves maksis valusa kooliraha, ent plaanib juba Saaremaal võistelda

Robert Virves ja Sander Pruul sõitsid möödunud laupäeval Pohjanmaa rallil vastu puud. Sõitjad viidi haiglasse, kust Pruul pääses välja samal õhtul. Virves veetis öö haiglas ja lubati koju järgmisel päeval. „Midagi väga hullu polnud, peaks ellu jääma," lausus Virves mõned päevad hiljem muiates.

Noore rallimehe sõnul oli ta vigastuses mõneti ise süüdi. „Ühe teise probleemi tõttu jätsin turvavöö natuke liiga lõdvaks ja ma polnud hästi istmes kinni. Rohkem ma sellist asja ei teeks," tunnistas pärast õnnetust tundis Virves alaseljas valu ja jalad läksid nõrgaks. Õnnetusega maksutud kooliraha kujunes valusaks.

Virves müüs hiljuti oma R2 auto ning seepärast kasutas ta Soomes renditud sõiduvahendit. Õnnetuse tagajärjel sai masin tõsiselt viga. „Kindlustus oli tehtud, kuid vaatamata sellele, pole avarii odav lõbu ja jätab eelarvesse augu," nentis Virves, et lisas, et vaatamata juhtunule ei jää startimata tuleval nädalavahetusel sõidetaval Saaremaa rallil.

Soomest naasti juba samast tiimist renditud uue autoga ning sel nädalavahetusel võib seda näha Tartus toimuval messil. Sealt liigub ta edasi kodusele Saaremaale.

Saaremaal võistlemine on Virvese jaoks oluline, sest ta jahib järgmiseks hooajaks rahalise seemne tagavat Eesti juunioride sarja võitu. Enne viimast rallit on ta kindel liider, kuid Gregor Jeetsul on veel teoreetiline võimalus teda püüda.

„Viimasel rallil jagatakse topelt punkte. Seepärast on vaja Saaremaal kindlasti startida ja auhind endale saada," sõnas Virves. Rahaline auhind annab suure panuse võimalusele, osaleda järgmisel aastal MMil Juunior WRC arvestuses.