Red Bulli pealik kinnitas Jüri Vipsi osalemist vormel 2 sarjas: pole kahtlustki, et ta on talent

20-aastane Vips kuulub Red Bulli noortetiimi, viimastel nädalatel on ta olnud Red Bulli vormel 1 võistkonna varusõitja.

"Jüri on kindlasti talent, pole kahtlustki. Tal oli keeruline aasta, sest ta pidi osalema Jaapani Suoer Formula sarjas, aga lõpuks see ei õnnestunud. Vormel 2 sarjas on tal juba mõned sõidud all ja järgmisel aastal osaleb ta just F2-s," rääkis Horner portaalile Autosport.

Suure tõenäosusega hakkab Vips sõitma Hitechi võistkonnas. Sellel nädalal on ta kolmel päeval roolinud Bahrenis toimunud testisõitudel just Hitechil vormelit. Kokkuvõttes näitas Vips testisõitudel kuuendat aega.

F2 sarja etapid toimuvad F1 võidukihutamistega samas paigas. Tänavu asendas Vips DAMS-i võistkonnas kaheksal korral indoneeslast Sean Gelaeli. Parimal juhul sai ta kolmanda koha, see juhtus Mugello sprindisõidus.

Järgmisel nädalal saab Vips testida ka Red Bulli vormel 1 autot.