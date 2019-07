Rasmus Haugasmägi tuli juba seitsmendat korda maailmameistriks

Laupäevased stardid enam nii palju ekstreemsust ei toonud. Stardirivis olid tagasi esimesel päeval katki sõidetud paadid ja laupäeva esimesse sõitu startis kokku seitseteist paati. Startidest sai Haugasmägi kohe liidripositsiooni ja juhtis mõlemat sõitu algusest kuni lõpuni.

"Jäin tulemusega väga rahule. Vahetult ennem MM-ile sõitu seadistasime Tartus paadi selle võistluse jaoks ära ja see töötas terve võistluse. Konkurentide tase on tõusnud ja väga paljud paadid on võrdsete kiirustega ja sellest ka avariide rohkus. Õnneks keegi tõsiselt viga ei saanud," võttis seitsmenda MM-tiitli võitnud Rasmus Haugasmägi võistluse kokku.

MM-tiitli võitis Haugasmägi, hõbedale tuli Gregorz Stepaniak ja pronks läks Cezary Strumnik – mõlemad Poolast.

Samal võistlusel toimunud klassi F-500 MM-sarja kolmandal etapil oli Erko Aabrams viies.