Rally Estonia heategevusliku oksjoniga toetati vähiravifondi Kingitud Elu pea 2000 euroga

Nii pudeli kui karbi peal on ralli võitjate Ott Tänaku ja Martin Järveoja autogrammid ning samast pudelist pritsis ametliku WRC promotsiooniralli võidušampanjat Tartus asunud poodiumil Ott Tänak. Oksjonil kujunes väärtusliku suveniiri lõpphinnaks 1960 eurot, mis läheb annetusena vähiravifondi Kingitud Elu.

Oksjoni lõpufaasis tõusis hind märkimisväärselt ja lõppsumma oli selline, mida ralli korraldajad ka lootsid. Oksjoni võitnud pakkuja ütles, et üheks põhjuseks pakkumisi teha oli ka see, et mingil hetkel tundus, et väärtuslikud esemed võivad minna ära liiga madala hinnaga. Rally Estonia poodiumi šampanja G.H. Mumm välja pannud Pernod Ricard Estonia lisab oksjoni võitjale kingituseks G.H. Mumm šampanja.

Vähiravifond Kingitud Elu on oma viie ja poole tegutsemisaasta jooksul toetanud üle 900 inimese. Lisaks oksjonile oli ralli ajal igaühel võimalus teha kohapeal annetus vähiravifondi Kingitud Elu.

Toivo Tänavsuu, vähiravifond Kingitud Elu: “Täname Shell Helix Rally Estonia korraldajaid selle vahva oksjoni idee eest, samuti kõiki oksjonil panustajaid. Suur tänu ka kõigile, kes toetasid vähiravifondi annetusega tänavuse Rally Estonia päevil. Üheskoos kinkisite kellelegi võimaluse elada.