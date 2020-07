Rallitalent otsib elu võimaluse kasutamiseks raha

„Selline võimalus on koju kätte toodud, seda peab kasutama," rääkis 20-aastane Robert Virves, Rally Estonial osalemise tähtsusest. Paraku ei piisa autorallis ainult soovist - sõitmiseks on vaja raha. Palju raha.

Kaks nädalat tagasi võitis Virves koos kaardilugeja Sander Pruuliga Viru ralli R2 autode arvestuses ning oli kokkuvõttes 10 ja enda masinaklassi ja Estonian Junior Challenge 1. Tegelikult leidis ta sellelgi rallil osalemiseks vahendeid alles viimasel hetkel. Nüüd tuleb aga hammustada suurem suutäis, sest JWRC arvestuses sõitmise kulud on oma autoga kodusel rallil osalemisega võrreldes palju suuremad.

„On teada, et ühel MM-rallil osalemise hind on suurusjärgus 30 000 eurot," tutvustas Virves hinnakirja. JWRC-sarjas tuleb sõita M-spordi poolt ettevalmistatud autol ning kasutada selle tiimi hooldemeeskonda. See tagab sarjas sõitjatele võrdsed tingimused.

Virves näeb MM-rallil kihutamises tuleviku jaoks suurt võimalust. „See annaks võimaluse saada MM-ralli raames kajastust. Kui õnnestub teha vähegi korralik tulemus, siis loodan, et sellest on tulevikus kasu," arutles ta. „Ideaalses maailmas oleks vaja enne Rally Estoniat sõita uue autoga ka Lõuna-Eesti rallil. Usun, et sinna tuleb mitmeid JWRC-sarjas osalejaid."

Virvese sõbrad on algatanud noore rallimehe toetuseks korjanduse. Hoogsalt käib töö ka seniste sponsoritega. „Saan aru, et korjandusega kõiki kulusid ei kata, kuid mingit abi sellest ikka on," märkis ta. „Senised sponsorid pole tegelikult ka kuhugi kadunud, kuid aeg on kõigi jaoks keeruline ja keegi ei julge anda suuri lubadusi."

Virvese toetuseks on võimalik raha kanda: RV MOTORSPORT MTÜ EE881010220281037222

Selgitusse kirjutada: Rally Estonia kingitus

Robert Virves kihutamas Foto: Margus Pahv