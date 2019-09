Rallikrossis selgusid Eesti meistrid, Supercaride seas oli parim Murakas

Rallikrossi Eesti meistrid 2019 on:

Supercar - Roland MURAKAS (Eesti) Super1600 - Mihhail SIMONOV (Venemaa) Junior1600 - Marko MURU (Eesti) Touringcar - Kristaps GRUNTE (Läti) Crosskart Xtreme - Eero NÕGENE (Eesti) Crosskart Xtreme Junior - Joosep Ralf NÕGENE (Eesti), Speedcar Xtreme

Kõige pingelisem oli täna seis Supercar klassis, kus kolme eelsõidu tulemusena oli Roland Muraka ja Raini Roometsa seis viigis - Eesti meistritiitel selgus alles finaalsõidus. Kahjuks Roomets tehnikaga head koostööd ei saavutanud ja nii võttiski Murakas meistritiitli Roometsa ees pika edumaaga.

Ka Touringcar klassis jagati Eesti meistritiitel välja alles tänases finaalsõidus. Kuigi etapivõidu võttis Andrus Karu, siis meistritiitel läks neljandana lõpetanud Kristaps Gruntele, millest talle üldvõiduks piisas. Grunte tegi küll väga kehva stardi ning jäi kohe esimesel ringil viimaseks, mis oleks Karule andnud ka üldarvestuses võiduvõimaluse, kuid Grunte hakkas koht koha haaval tõusma, kui teiste finalistide autod lagunema hakkasid.

Super1600 klassis pidi venelane Mihhail Simonov meistritiitli kindlustamiseks tänase etapi vaid läbi sõitma, mida ta ka edukalt tegi. Janno Ligur, kes tuli üldarvestuses teiseks, näitas samuti kindlat meelt ning tegi võrdlemisi stabiilsed sõidud. Kõige suurem lahing peeti siin aga Toni Reunaneni ja Siim Saluri vahel, kellel mõlemal oli võimalus pronksile. Kuna Reunanenil oli täna teravust rohkem ning Saluril just vastupidi ka omajagu ebaõnne, siis läks pronks soomlasele Reunanenile. Juuniorides tegi kõige parema etteaste ning kindlustas meistritiitli Marko Muru.

Kui Crosskart Xtreme klassis segasid finaaletapi arvestuses kõvasti kaarte täna kaasa teinud Ken Torn ja Markus Abram, siis üldarvestuses läks võit Eero Nõgesele. Tänase etapi võitnud Andre Kiil pidi leppima üldarvestuses hõbeda ja Allan Kakri pronksiga. Juuniorides käis pingeline punktide kogumine aga päeva lõpuni - Joosep Ralf Nõgene ja Sander Sepp võtsid viie etapi lõikes võrdse arvu punkte. Edasi sai määravaks võidetud etappide arv ning see kallutas kaalukausi Nõgese poole. Sander Sepp, kes küll võitis tänase etapi, pidi üldarvestuses leppima hõbedaga.

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2019 HOOAJA KOONDTULEMUSED:

SUPERCAR

Roland Murakas (Ford Fiesta MK7) Raini Roomets (Škoda Fabia) Henri Kalmist (Mitsubishi Lancer Evolution)

SUPER1600

Mihhail Simonov, Venemaa (Renault Clio) Janno Ligur (Škoda Fabia) Toni Reunanen, Soome (Ford Ka)

JUNIOR1600

Marko Muru (Honda Civic) Martin Juga (Lada Samara) Karl-Kenneth Neuhaus (Honda Civic)

TOURINGCAR

Kristaps Grunte, Läti (BMW 120RX) Andrus Karu (Ford Fiesta MK7) Siim Sündema (Ford Fiesta MK7)

CROSSKART XTREME

Eero Nõgene (Speedcar Xtreme) Andre Kiil (Speedcar Xtreme) Allan Kakri (Speedcar Xtreme)

CROSSKART XTREME JUNIOR

Joosep Ralf Nõgene (Speedcar Xtreme) Sander Sepp (Speedcar Xtreme) Robert Kutsar (Speedcar Xtreme)



EMV 5. ETAPI TULEMUSED:



Roland Murakas (Ford Fiesta MK7) Andre Kurg (Ford Fiesta MK7) Henri Kalmist (Mitsubishi Lancer Evolution) SUPER1600 Janno Ligur (Škoda Fabia) Mihhail Simonov, Venemaa (Renault Clio) Janno Õis (Honda Civic) JUNIOR1600 Marko Muru (Honda Civic) Martin Juga (Lada Samara) Karl-Kenneth Neuhaus (Honda Civic) TOURINGCAR Andrus Karu (Ford Fiesta MK7) Margo Soomets (Ford Fiesta MK6) Siim Sündema (Ford Fiesta MK7) CROSSKART XTREME Andre Kiil (Speedcar Xtreme) Ken Torn (Speedcar Xtreme) Markus Abram (Speedcar Xtreme) CROSSKART XTREME JUNIOR SUPERCARSUPER1600JUNIOR1600TOURINGCARCROSSKART XTREMECROSSKART XTREME JUNIOR