Rallikrossi EM-il tuleb starti Eesti motosportlane

"Olen stardis Reinsalu Spordi uue Supercar'iga Ford Ka+. Võistlussõitu ma selle autoga veel teinud ei ole, aga treeningute põhjal oli näha, et Ka+ on minu eelmisest autost tunduvalt parem - seda eelkõige just vedrustuse ja juhitavuse osas," kommenteeris Õun eesootavat adrenaliinirohket sündmust.

"Stardinimekirjast pooltega olen varem võidu sõitnud, teine pool on uued tegijad. Eesmärk on pääseda poolfinaali - 12 parema hulka," lisab Õun, kes on tänase seisuga ka punktiliider nii Eesti kui ka Balti meistrivõistluste sarjas.

COVID-19 leviku tõttu on 2020. aasta FIA rallikrossikalender oluliselt muutunud ning Euroopa meistrivõistlused koosnevad vaid kolmest etapist. Augusti teises pooles Rootsis toimunud avaetapil Õun kahjuks osaleda ei saanud, kuna ta andis oma panus Eesti WRC ralli korraldusmeeskonnas. Läti etapi järel toimub kolmas etapp 21. - 22. novembril Belgias. Maailmameistrivõistluste arvestuses peetakse aga 10 etappi, mis on jaotatud seitsme nädalavahetuse peale.

Euroopa meistrivõistluste liider avaetapi järel on rootslane Oliver Eriksson, teine on Jean-Baptiste Dubourg (Prantsusmaa) ning kolmas Peter Hedström (Rootsi). MM-i liidrikohal on samuti rootslane - Johan Kristoffersson, teisel kohal Mattias Ekström (Rootsi) ja kolmas Niclas Grönholm (Soome).

Kiireimas, Supercar klassis sõitev Andri Õun on 2016. aasta FIA Põhja-Euroopa meister ja kolmekordne Eesti meister. Õuna senine parim tulemus EM-ilt on 17. koht. Reinsalu Sporti esindav piloot võtab käesoleval aastal osa nii FIA Euroopa meistrivõistlustest kui ka Balti ja Eesti meistrivõistluste sarjadest.