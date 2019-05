Rallikrossi Eesti meistrivõistluste avaetapil tegi parima sõidu Marko Andreas Muru

Kui varasemalt külastasid Eesti esisarja pigem üksikud naaberriikide esindajad, siis täna on tõusnud tase selliseks, et kohalikud sõitjat peavad väga kõvasti pingutama, et poodiumikohtadele välja sõita.

Marko Andreas Muru (Junior1600)

Parima etteaste väga tugevas rahvusvahelises konkurentsis tegi täna juunior Marko Andreas Muru, kes ületas juuniorite ja täiskasvanute ühises esiveoliste klassis finišijoone küll neljandana, kuid jättis seljataha kõik kohalikud täiskasvanute klassi sõitjad. Kolme eelsõidu järel hoidis Muru teist kohta, olles seejuures ka ühe sõiduvooru võitnud. Poolfinaalis finišeeris eestlane teisena, sõites kahe poolfinaali peale välja paremuselt neljanda aja.

Andre Kiil (Crosskart Xtreme)

Ainsa täiskasvanute võistlusklassi võidu jättis Eestisse Andre Kiil, kes tegi kaasa krosskartide arvestuses. Kui kahe pigem ebaõnnestunud eelsõidu ja kolmanda eelsõiduvooru üllatusliku võidu järel hoidis Kiil seitsmendat kohta, siis poolfinaalis ületas ta finišijoone juba teisena, näidates mõlema poolfinaali peale neljandat aega. Finaalis edestas ta hõbedat - Eero Nõgenet rohkem kui nelja sekundiga.

Krosskartide esituses tegi väga kiired sõidud ka juunior Sander Sepp - eelsõitudes juunioride ja täiskasvanute ühisarvestuses kolmas, poolfinaalis kolmas (kahe poolfinaali peale viies aeg) ning finaalis pronks. Tasuks Crosskart Xtreme Junior klassi esikoht.

Rommi Pukk (Touringcar)