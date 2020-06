Rallihooaeg algab! Juuli alguses peetakse ühepäevane Viru ralli

Ralli peakorraldaja, MTÜ Viru Ralli esindaja Andres Ots rääkis, et majanduslikust oludest ja kriisijärgsest ajast lähtuvalt toimub ralli ühepäevase võistlusena, koosnedes seitsmest kiiruskatsest.

„Peame arvestama ka pealtvaatajate terviseohutusega, me ei tohi ühte vaatamiskohta lubada liigpalju rahvast,” ütles ta pressiteate vahendusel. „Kahjuks ei saa läbi viia ka võistluse pidulikku avamist ja lõpetamist. Samuti ei luba me pealtvaatajaid ralliautode teenindusalasse, kuid toimub Rakvere linnakatse ja nii-öelda tavakatsete ääres on samuti piisavalt ruumi, et kõik huvilised hajutatult ära mahuksid.”

Ots andis mõista, et võistlemise vastu on huvi tundnud mitu atraktiivset ralliekipaaži. „Nimesid ei saa veel öelda, aga kõik rallisõbrad taipavad isegi: rallimeestel (ja ka naistel) on suur võistlusnälg ja Viru ralli on üks esimesi autospordivõistlusi terves Euroopas pärast koroonakriisi. Meie tavapärased sagedased külalised Venemaalt ei saa tulla, aga mujalt on huvi tuntud kõvasti.”