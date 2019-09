Rahvuste Supermotol esindab Eestit Vihur Motospordi meeskond

Prants Pals on Eestit esindanud viis, tema vend Patrick neli korda. Vaid 16-aastane Vetkin pääseb suurvõistlusele aga esmakordselt.

Pariisi külje all asuv Carole'i rada, kus viimati toimus Rahvuste Supermoto aastal 2017, on Prants Palsi sõnul võrreldes Eesti radadega tunduvalt kiirem ja laiem. „Seal on pikad sirged ja laiad kiired kurvid,“ ütles Prants Pals. „Raja teeb eriti põnevaks see, et seal on kaks erinevat krossilõiku.“ Rahvuste Supermotol on temal ja vennal Patrickul võimalus võistelda TM Factory Racing Teami tsiklitega, mis annab Carole'i kiirel rajal kindlasti suurema eelise. „Ootan selle tsikliga sõitmist suure huviga, kuna sellist vōimalust iga päev ei tule,“ ütles Pals.

Patrick Pals kaitses ka tänavu edukalt Eesti meistritiitlit klassis S1 ning saavutas Euroopa meistrivõistlusetel tugeva 10. koha (32 sõitja hulgas).

„Lähinädalatele ootavad ees kõvad trennid krossirattaga, et parandada võhma ja saavutada kätele suurem vastupidavus,“ rääkis Prants Pals. „Paraku ei ole sel aastal nädal varem Euroopasse treenima võimalik minna, tuleb koduste tingimustega hakkama saada.“ „Läinud hooaeg läks väga hästi, saavutasin Eesti meistrivõistlustel klassis S1 teise koha ja olen sellega vâga rahul. Meistritiitel jäi küll paari punkti kaugusele, aga kiiruse üle ei saanud nuriseda,“ lisas ta.