Proffidena tegutsevad eestlane ja lätlane püüavad MM-medalit

Aprillis startivaks MM-sarjaks valmistudes on tuleval nädalal 35. sünnipäeva tähistav Kert Varik tegutsenud professionaalse sportlase kombel. Koos lätlasest korvipoisi Lauris Daidersi ja lähimate toetajatega püütakse astuda ühte sammu külgvankritega motokrossi maailma parimatega. Nad sõidavad tsikliga, mille raam on ehitatud spetsiaalselt Variku soovide kohaselt ja mida veab edasi just nende jaoks kokku pandud mootor. Vaimse värskuse säilitamiseks lennatakse võistluste ja treeningute vahele jäävateks päevadeks koju pere juurde.