Priit Biene lõpetas enduro MM-sarja 12. kohal

„Läksin Prantsusmaale kahetiste tunnetega,“ võttis Biene Ambert'is toimunud võistluse kogemuse kokku. „Ühest küljest olin indu täis, aga keha tundis, et väsimus on sees. Viimane MM-etapp oli mulle juba viies nädalalõpp järjest võistelda ja kõik need on olnud rasked sõidud.“

Reedesel proloogil oli tunne Bienel enda sõnul hea ja ta sõitis oma klassis Junior 2 välja 11. ja üldarvestuses 16. aja. Laupäevane päev algas aga paari kukkumisega ja ta sai kohe aru, et seekordne rada on tõesti väga raske ja keha väsinud. Ülesõit oli väga pikk ja eriti kurnav, seal oli sees kaks tõusu, kust ei saanud ilma abita keegi üles. „Pühapäeval võeti pärast teist ringi üks tõus trassist välja ja lõpus veel teinegi tõus,“ rääkis Biene. „Sõitsime ülesõitu sama rada mööda, mida karikaarvestuse klassi osalejad ja naised.“

Oma sõiduga ei jäänud Biene seekord rahule, kuid katkestamisele ei mõelnud ta kordagi ja tulemusel polnud samuti viga – ta oli oma klassis esimesel päeval 14. ja teisel päeval 12.

Hooaja kokkuvõttes sai Biene Junior 2 klassis 12. ja Junioride üldarvestuses 30. koha.