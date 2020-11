Priit Biene katkestas kolmanda enduro MM-etapi raske kukkumise tõttu

Heas hoos olnud Biene oli esimesel päeval klassis Junior 2 kümnes, kaotades klassi võitjale Hamish Macdonaldile 8.10,44 minutit. Teise võistluspäeva oli ta pärast teisel katsel toimunud kukkumist kahjuks sunnitud katkestama.

“Kolmas etapp ise oli katsete poolest väga hea. Kiiruskatsetele ei olnud tehtud mitte miskit võimatut,” rääkis Biene, “sain päriselt võidu sõita ning seda oli näha ka aegadest võrreldes eelmiste etappidega.”

Ta lisas siiski, et etapi ülesõit meenutas hard endurot. “Kivivaba hetke 56 km rajast oli kokku ehk 3-4 km. Kogu aeg üks turnimine mägedes, kividel ja jõgedes.”

Tingimused kolmandal MM-etapil on sel nädalavahetusel olnud vihmased, kuid Biene sõnul segas vihm ainult krossikatset. “Enduro ja ekstreemkatset vihm ei muutnud, sest selle kivi pind on krobeline ning pidavus säilis.”

Kuid just krossikatsel tuli Bienel täna kukkumine. “Kahjuks kukkusin krossikatse sirgel väga valesti võssa,” rääkis ta, “kiiver jäi millegi taha kinni ja pea käis raksagaga vastu rinda ning libisesin nägu ees vastu maad. Kuna kaela ja selja tõmbas kohe kangeks, siis sõitsin otse paddock’isse, kus tehti esmane kontroll ja õnneks on lülid korras.” Kuigi hetkel on olemine kange, siis järgmisel nädalal lubab ta tänavusel neljandal ja viimasel MM-etapil samas Portugalis taas võistlustules olla.

Hoolimata teise päeva katkestamisest hindas Biene etappi positiivselt, sest sõit hakkas väga hästi välja tulema. “Juba liikusin kohtadega ülespoole ja ka tänane esimene endurotest näitas, et kui teinuksin paar viga vähem, oleksin 3-4 kohta kõrgemal,” lisas Biene.