Priit Biene jätkab Rootsi meeskonnas ja plaanib osaleda kahes rahvusvahelises sarjas

Johansson MPE on Rootsi tiim, mida juhib pikaajalise MM- ja EM-kogemusega endine tippsõitja Joakim Johansson.

„Johanssson MPE meeskonnaga jätkamine on ülimalt positiivne,“ ütles Biene. Ta lisas, et tänavu jäi tal hilise ülemineku tõttu Husqvarnalt Yamahale ära palju vajalikke teste. „Nüüd, jätkates sama mootorratta ning meeskonnaga, saan käia testimas nii tsiklit kui ka rehve, see lisab kindlasti enesekindlust ning saan enne treeninglaagri algust seadistada asjad enda järgi.“

„Meil on väga hea meel, et Priit teist aastat meie meeskonda kuulub,“ ütles Joakim Johansson. „Tema suur pühendumine oli näha kohe alguses, samuti tema ja kogu ta pere positiivne suhtumine. 2020 hooaeg tuleb kindlasti parem kui möödunud aasta.“

Meeskonna, kuhu möödunud hooajal kuulus näiteks legendaarne soomlane Eero Remes, kohta oskab Biene öelda ainult kiidusõnu: „Inimeste ja suhtumise poolest on see ebareaalselt hea meeskond, kõik on mega sõbralikud, aitavad, juhendavad ja mida kõike veel.“

2020. aastal plaanib Biene osaleda enduro MM-il ning lisaks veel ühes rahvusvahelises sarjas. „Kas kõrvalsari saab olema EM või Rootsi meistrivõistlused, on alles selgumisel,“ lisas Biene. „Sel aastal kaotasin Eestis sõites ja üksi treenides kõvasti hoogu, seetõttu on plaanis käia väljas nii võistlemas kui treenimas.“

2019 hooaja lõpetas Biene MM-il Junior 2 klassis 12. kohal. Rahvusvahelisel enduro kuuepäevasõidul tuli ta klubimeeskonnas koos Elary Talu ja Edgars Silinšiga kuuendaks. Euroopa meistrivõistlustel saavutati klubimeeskondade arvestuses koos Talu ja itaallase Maurizio Micheluziga esikoht.