Porikrossi asemel kujunes Jaanikese motokrossist päikseline ja nauditav sõidupäev

KV A klassi võidu noppis ekipaaž Gert Gordejev / Keit Kivaste. “Pühapäevane võidusõit oli täitsa positiivne. Kui laupäeva õhtul kohale jõudsime, siis tundus, et sõit võib kas ära jääda või tuleb tõeline porikross, aga kokkuvõttes tuli väga normaalne sõit,” seletas Gordejev. Ta lisas, et päeva peale kuivas rada sedavõrd, et leidus vaid mõni üksik pehme koht. Gordejevi sõnul eelistab ta ise pigem radu, kus on rohkem tehnilisi elemente, kuid Jaanikese krossirada on looduslikum. “Õnneks rada väga ära ei lagunenud, arvasin, et läheb rohkem soonde ja auku, aga väga põnev oli sõita, pinnas oli hea,” kirjeldas ta. Gordejev peab suurimaks konkurendiks Eestis Normakute ekipaaži, kuid nemad võistlustel kahjuks ei osalenud. “Stardist me väga hästi minema ei saanud, seega pidime ikka möödasõite ka tegema, aga sealt edasi sõitsime üsna kindlalt,” märkis Gordejev.

KV A klassi teisele kohale tuli ekipaaž Siim Mokrik ja Villem Saarna ning kolmandale kohale Ülar Karing ja Tõnis Tuul.

KV B klassi poodiumile sõitsid end Sverre Lamp ja Indrek Aljes, teise koha teenisid välja Erik Vahter / Jüri Saan ning kolmandale kohale tulid Andres Angerjas / Rain Vaikmäe.

KV C klassi võitis Daniels Lielbardis / Bruno Lielbardis, teisele kohale sõitsid endid Maarek Kõre / Markkus Kõre ja kolmandale kohale Kevin Vahter / Kenny Vahter.

KV Naised klassi kiireim naisekipaaž olid Kärolin Klemm ja Krislin Klemm, teiseks tuli juba segapaar Katrin Põldma / Patrick Põldma ja kolmandaks Lana Saurins / Viesturs Saurins.

Veteranide KV 55+ klassis võidutsesid esimesel kohal ekipaaž Seppo Suominen / Jaak Suur, teiseks tulid Tõnu Suurkuusk / Diana Pruks ning kolmandaks Hurmo Oll / Silvar Pärn.

KV Retro klassi parim oli Aldis Vapa / Andris Macs, teiseks tulid Erik Vahter / Jüri Saan ning kolmandaks Kaspars Purins / Mairis Lukasovs.

MX 65 klassis võidutses Gregor Kuusk, teisena lõpetas Kaspar Uibu ja kolmandana Jan-Marten Paju. MX 85 klassis noppis võidu Rasmus Alan Truus, teiseks tuli Daniel Veskov ja kolmandaks Tristan Loob.

MX 40+ klassis tuli poodiumile Alexey Teplov, teisele astmele platseerus Virgo Kilm ning kolmandale Jaak Suur. Veidi vanemate sõitjate klassis MX 50+ klassi võitis Jaan Tang, teiseks tuli Meelis Linaste ja kolmandaks Andrus Kiskonen.

Soolode klassi populaarseimas MX Hobi klassis võidutses Kaarel Aamer, hõbeda teenis välja Rasmus Lehter ning pronksile tuli Ken Robert Kõpp. MX Open klass jäi seekord üsna tühjaks ning esikoha võttis Gregor Kaares ja teise koha Robert Urbanik.