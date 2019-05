Populaarne Kiviõli Motofestival toimub tänavu juunis viimast korda

Kiviõli Motofestival sai alguse 2007. aastal, mil Janek Maar ja Madis Olt asusid endisele Kiviõli poolkoksi jäätmete 80 ha suurusele ladustamisalale rajama motorada ja mäesuusakeskust. Kaasates rajaehitusse ja suurürituse korraldamisse aastaid maailma tippu kuulnud Eesti ühe edukaima motosportlase Are Kauriti, suudeti juba esimesel aastal Eesti depressiivseima linna tiitlit kandnud Kiviõlisse meelitada maailma krossisõitjate paremik. MM-etappi on seejärel peetud igal aastal. Sarnaselt varasemale lisanduvad ka tänavu külgkorvide MM etapile quadracerite Euroopa meistrivõistuste etapp, mäkketõusu Eesti meistrivõistlused ning soolotsiklite öökross.

Atraktsioonide hulk on igal aastal kasvanud

Igal aastal sõidab festivalile üle 300 osaleja enam kui kahekümnest riigist ja keskmiselt 4000-5000 pealtvaatajat. „Publiku suurt huvi võib muuhulgas põhjendada ka sellega, et meil toimuvad kõik võistlused inimestele väga lähedal, kompaktsel alal, kus igaüks saab toimuvat jälgida ninaga vastu rajaäärt seistes. Siinsamas mäe all 2 minuti kaugusel on suur telkimisala, söök ja jook. Pause sisuliselt kahe päeva jooksul polegi. Lisaks oleme sama mäe teisele küljele ehitanud aastaringi toimiva ligi paarikümnest seiklustegevusest koosneva kogupere elamuspargi ja restorani, kus saavad sundimatult aega veeta need pereliikmed, kes mürast, tolmust ja verest tüdinevad.“

Eestlastel omad medalisoosikud

„Soovitan kõigil kindlasti meie viimast festivali nautima tulla, sest üle aastate on nii külgkorvide kui ka quadide stardis poodiumiplaanidega eestlased: Kert Varik külgkorvide klassis ja Kevin Saar quadides. Kert koos lätlasest korvimehe Lauris Daidersiga tulid just viimaselt MM-etapilt koju teise kohaga ning Kevin võitjana,“ lausus Maar. „Julgelt võib tulla kogu perega, kellelgi ei saa olema igav! Tujuloomiseks oleme kaheaastase veenmise tulemusel rääkinud isegi nõusse legendaaarse ansambli Kala, kes nõustus meie juures oma come back'i tegema.“

Kiviõli Motofestival toimub 8.-9.juunil Kiviõlis.