Eesti tillukesele rallikatlale on taas tuli alla pandud. Laupäeval avalikuks saanud Eesti autospordi liidu (EAL) kultuuriministeeriumisse saadetud palvekiri eraldada Eesti autospordile kokku 942 000 eurot tekitas suurt vastukaja. Enim tähelepanu pälvis see, et küsitavast summast peaaegu pool – 450 000 eurot – kuluks juuli teises pooles WRC tiimide osalusel ralli korraldamiseks.

„Et keegi valesti aru ei saaks – me räägime ralli korraldamisest ainult sel juhul, kui olukord normaliseerub. Praeguses seisus ei saa midagi teha,” lausus EAL-i juhatuse liige Oleg Gross ja lisas, et loomulikult on praegu kõige tähtsam see, kuidas koroonaviiruse leviku tõttu tekkinud kriisist jagu saada. Ent kui olukord peaks paranema ja rallit tahetakse ikkagi korraldada, tuleb praegu tegeleda mingilgi määral ettevalmistusega.