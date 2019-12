PODCAST | Tanel Leok: krossirajal ei saa olla hea poiss

Tanel Leoki seni pikim teleintervjuu on Kalev Kruusi andmetel 2 minutit ja 14 sekundit. Seni pigem tagasihoidlikku joont hoidnud sportlane on lähiajal aga mitmed kaardid lauale pannud, sest lisaks tervelt tunni pikkusele intervjuule jõudis äsja jõudis poelettidele ka tema elulooraamat.

Leok on enda sõnul raamatu kirjutamist pikalt edasi lükanud, sest plaanis seda teha karjääri lõppedes. Praeguse seisuga läheb krossisõitja aga järgmisele hooajale peale täisprogrammiga. Leokil saab varsti krossiratta seljas täis 500 starti – teisi selliseid mehi maailmas rohkem ei ole.

„Kui saaks praeguse kogemustepagasi viia kaasa karjääri algusesse, siis oleksin pidanud rohkem endasse investeerima, ümbritsevaid inimesi paremini valima ja üldiselt lihtsamini hakkama saama,“ ütles Leok. Motokross on küll üks ohtlikumaid spordialasid, kuid edu valem on tahtmine. Taneli isa piitsutas poissi küll eesmärkide poole, kuid arvestas alati lapse enda tahtmisega.

Tanel Leokil endal on kolm poega, kellest mehe sõnul ei pea tingimata krossisõitjad tulema. „Tunnen, et natuke peab poisse suruma, kuid tahtmine on neil suur. Natuke kõhklen, kas on vaja kogu seda tralli lastega otsast peale käima hakata,“ ütles Leok. „Kaks poega tahavad sõita, kui kolmas ka selleni jõuab, siis peab asja ära lõpetama, sest väljakutse läheks liiga suureks.“

Noortespordis on tema sõnul nähtus, kus lapsena ollakse maailma tipus, aga mingi hetk kaotakse ära. „Kas noored põlevad läbi või tuleb pubekaiga peale, aga kuskil läheb midagi valesti,“ sõnas Leok. Praegu mees Eesti noortest talentidest kedagi enda kandadel ei tunne. „Krossirajal ei saa hea poiss olla.“