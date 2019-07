Pingeline heitlus Balti meistrivõistlustel driftimises jättis Eesti tipu teiseks

Tegemist on tehnikaspordiga ja ebaõnn saatis Tultsi ka seekord. “Topp kaheksa sõite tehes andis alla piduri vaakumpump mille tõttu oli sõit häiritud, aga kuna muud võimalust polnud, siis tuli sõita sellega, mis sellel hetkel oli,” räägib Tults. Finaalis Čirbaga võisteldes purunes aga eessõitu tehes sarniir, rooliots ja amortisaator ning tulemus oli otsustatud.

Tults jäi Čirbale alla ka juunis Pärnus peetud teisel etapil, kus mootori ülekuumenemise tõttu suri Tultsi auto välja ning maksis esikoha. “Tõsi on, et sel hooajal on tehnika mind sisuliselt igal võistlusel alt vedanud, aga tahtmine on ikkagi hooaja lõpuks poodiumi kõrgeimale astmele tõusta,” kommenteerib tults.

Üldarvestuses juhib Balti Meistrivõistluste sarja Čirba 295 punktiga ning teisel kohal on senine meister Tults 286 punktiga. Baltikumi meistritiitli otsustavad sõidud tehakse septembris Laitses ja finaal toimub oktoobri alguses Lätis.