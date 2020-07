Pika pausi järel võistlema pääsenud Ken Torn hoiab Itaalias esikohta

Ford Fiesta Rally4-ga kihutava Torni jaoks on see esimene start pärast tänavust Rootsi MM-rallit. Pannas on korra vahepeal võistlustules olnud, kui Viru rallil luges ta kaarti Gregor Jeetsile.

Viie kiiruskatse järel hoiavad Torn ja Pannas ERC3 Junior arvestuses esikohta, portugallast Pedro Antunesi edestatakse 18 sekundiga. Kolmandal kohal asub hispaanlane Josep Bassas Mas (+3.08,0).

Ralli üldarvestuses paikneb Torn 20. kohal. Rallit juhib venelane Aleksei Lukjanuk, kes võistleb Citröen C3 R5 masina roolis. Talle järgnevad itaallane Giandomenico Basso ja Oliver Solberg. Solberg peab kolmanda koha peale tihedat heitlust Craig Breeniga. Kaht ralliässa lahutab vaid 1,5 sekundit.

Laupäeval sõidetakse veel üks kiiruskatse. Pühapäeval on kavas üheksa kiiruskatset.

