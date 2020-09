Paul Aron Zandvoorti etapist: nädalavahetus, mida on on raske alla neelata

Aron sai esimeses kvalifikatsioonis 9. koha, jäädes kiireimale mehele alla 1,031 sekundiga. 20-ringilise sõidu lõpetas ta kaks kohta kõrgemal. Teine kvalifikatsioon õnnestus Aronil oluliselt paremini - 3. koht. Paraku ebaõnnestus teine sõit mootoririkke tõttu, mis sundis ta katkestama.

"Zandvoorti nädalavahetust on raske alla neelata. Kiirus oli kogu aeg hea ja paranes ring-ringilt. Ma ei võtnud esimese kvalifikatsiooni kiirusest maksimumi, mis ei lubanud meil sõidus seitsmendast kohast kõrgemale tõusta. Teises kvalifikatsioonis võtsin viimase välja ja sain kolmanda koha, mida hoidsin ka sõidus senikaua, kuni mootoririke mind katkestama sundis. Positiivne on, et kiirus oli väga hea ja me olime kogu aeg kõrges mängus," võttis Aron oma Facebooki kontol etapi kokku.

Zandvoortis läksid mõlemad esimesed ja teised kohad prantslasele Victor Martinsile ja brasiillasele Caio Colletile. Martins juhib sarja kahe punktiga Collet' ees. Hispaanlane David Vidales jääb brasiillasest maha 45 punktiga. Aronil on viis etappi enne hooaja lõppu koos 33 silma, teda lahutab liidrist 143 punkti.

Tiimide arvestuses juhib Aroni ja Martinsi meeskond ART Grand Prix (248) Collet' tiimi R-ace GP (204) ja Vidalesi meeskonna JD Motorsporti (189) ees.

Sari jätkub 10. oktoobril Barcelona ringrajal. 23. ja 24. oktoobril kihutatakse Belgias Spas ja oktoobri lõpus jagatakse ringrada vormel 1 autodega Imolas.