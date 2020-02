Paul Aron võistleb tänavu vormel-Renault EuroCupi sarjas

16-aastane Aron jättis mullu selja taha esimese hooaja kahes vormel 4 sarjas. Saksa sarjas lõpetas ta üldarvestuses seitsmendal ja uustulnukate seas teisel kohal, Itaalia F4 karussellis õnnestus tasku pista kokkuvõttes kolmas koht ja „kollanokkade” tiitel.

"Mul on väga suur au hakata koos töötama ART tiimiga vormel-Renault EuroCupi sarjas. See on hea hüppelaud edu saavutamiseks ja olen kindel, et suudan nende juures edasi areneda. Varem on sealt mitu sõitjat suutnud kõrgemale tasemele tõusta ja ma loodan sama saavutada," sõnas Aron, kes kuulub alates 2019. aastast Mercedes-AMG Petronas F1 tiimi juunioride programmi.

ART Grand Prix tiimi president Sébastien Philippe lisas omalt poolt: "Paul on uue põlvkonna võidusõitja, kelle talent tuli juba noores eas välja. Tal oli suurepärane debüüthooaeg F4 sarjas ja nüüd ta astub karjääris sammu edasi. Ta on 16-aastane, väga noor ja tema eesmärgid on sarnaselt meile saavutada oma potentsiaal ilma läbi kõrbemata, areneda terve aasta vältel edasi ja lõpetada hooaeg meistrivõistlustel kõrgel kohal."