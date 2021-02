Paul Aron taasliitub Prema Powerteamiga

Ralf Aroni noorem vend Paul kuulub Mercedese vormelitiimi noorteprogrammi. Mullu võistles ta vormel Renault Eurocup sarjas ART Grand Prix' meeskonnas ja lõpetas hooaja 11. kohal. Uustulnukate arvestuses oli ta viies.

2021. aastal võistleb eestlane samas sarjas, kuid nüüd liidetakse see FIA F3 Euroopa meistrivõistluste Regionali sarjaga.

"Mul on raske väljendada, kui tänulik ma olen selle võimaluse eest. Mul on väga hea meel olla tagasi Prema tiimis, et võistelda 2021. aasta vormeli Euroopa meistrivõistlustel (ametlik nimetus: 2021 Formula Regional European Championship by Alpine)," sõnas Aron meeskonna pressiteate vahendusel. "See meeskond on minu jaoks nagu teine perekond. Meil õnnestus koos teha hämmastav aasta vormel-4 sarjas ning ma olen kindel, et just seda tiimi ma vajan, et 2021. aasta kujuneks edukaks. Ma ei jõua enam ära oodata uue hooaja algust."

Uus hooaeg algab Aroni jaoks 24. aprillil.