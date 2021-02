Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i kihutamist saab otsepildis näha Delfi vahendusel

Otepää ümbruse teedel sõidetaval rallil on kavas kaheksa kiiruskatset, milledest nelja näeb Delfi vahendusel otsepildis. See on ainus võimalus näha eksmaailmameister Ott Tänaku ja tema tiimikaaslase Thierry Neuville kihutamist. Vastavalt koroonaajastu reeglitele pole pealtvaatajad 13. veebruaril peetava kihutamise kiiruskatsete äärde lubatud.

Tänak ja Neuville kasutavad Otepää talviseid teid veebruari lõpus Soomes Lapimaal toimivaks MM-ralliks valmistumiseks. Lisaks kolmele WRC-autole – stardis on ka Georg Gross – on registreerunud koguni 13 R5 masinaga sõitjat ning kaks proto autot ohjavat pilooti.

Eesti tippudest teevad kaasa Egon Kaur, Roland Poom, Georg Linnamäe ja Roland Murakas. MM-sarjas tegusid teinud teise ešeloni meestest on kohal venelane Nikolai Grjazin.

Otepää Talveralli otseülekande vaatamiseks on mitu võimalust. Kui sul on Delfi Kogupaketi tellimus, siis ava lihtsalt laupäeval artikkel ja saad hakata rallit jälgima.

Kui sul pole digitellimust, siis on 2 varianti:

1) Vormista Delfi Kogupaketi tellimus (1. kuu on tutvumishind 1 euro). Lugemisõigust saad jagada 4 sõbraga. Digitellija näeb sel aastal lisaks Otepää Talverallile veel vähemalt 4 ralli otseülekandeid (Rapla, Viru, Lõuna-Eesti ja Saaremaa ralli).

2) Osta pilet ralli 4 kiiruskatse jälgimiseks (hind on 3,49 eurot). Ostmiseks ava laupäeval otseülekande artikkel, vajuta „osta” nuppu, sisesta telefoninumber ning summa lisatakse su telefoniarvele.

