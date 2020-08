Ott Tänaku film jõuab televaatajateni juba järgmisel nädalal

Otsus Ott Tänakust dokumentaalfilm teha sündis aastal 2018, mil kamp filmitegijaid rändas Tänaku kannul mööda maailma. Tegemist oli pretsedendiga - esmakordselt oli keegi filmi nimel võtnud pähe terve hooaja vältel ühe rallisõitja elu kaameraga jäädvustada. Aasta jooksul filmiti 13 riigis, läbiti 45 000 kilomeetrit mööda maismaad, lisaks veel lennukiga paar tiiru ümber maailma. Filmimeeskond kaadri taga oli tunnistajaks nii kriitilistele hetkedele kui ka võidurõõmule. Kinolinale toodi reaalsus närvesöövate võistluste telgitagustest ning näidati seda, mis muidu avalikkusele kättesaamatuks jääb.

“Filmi eesmärk oli, et kõik jäädvustuks nii, nagu elu tegelikult on, mingit näitlemist pole ja kaamera pärast ma viisakam ei olnud. Nagu 2018. aasta, nii ei ole ka minu terve karjäär teatavasti kõige igavam olnud," kommenteeris Ott Tänak ise enne filmi esilinastust. Filmitegijatele valmistas üllatuse, et kinnise iseloomu poolest tuntud tippsportlane oli kaamera ees ootamatult otsekohene, rääkides nii oma elu kõrghetkedest kui ka madalseisudest. Paralleelselt võidusõidu tõusude ja mõõnadega rullub filmis lahti inimlik lugu põikpäisest Saaremaa poisist, kes murdis end kõige kiuste maailma tippu.

2019.aastal valminud filmi "Ott Tänak - The Movie" käis kinodes vaatamas peaaegu 97 000 inimest, tehes sellest Eesti kõigi aegade edukaima dokumentaalfilmi. Rahva huvi Oti vastu näitas ka filmi esilinastus, kui tuhanded inimesed kogunesid tänavatele vaatama, kuidas Ott Tänak ja Martin Järveoja sõitsid Toyota Yaris WRC-ga kinno Cinamon Kosmos Imax. Turundajate Liit tunnistas esilinastuse kui aasta parima promotsiooniürituse tänavu Kuldmuna vääriliseks.

„Ott Tänak -The Movie“ jaoks salvestatud üle 150 tunnist materjalist jäi alles veel tohutul hulgal eksklusiivset sisu, mida keegi näinud ei ole - nii valmib sellest 5-osaline sari „Ott Tänak – The Movie: seriaal“. Sari, mis avab maailmameistrivõistluste karusselli ja tipprallisõitjate argielu telgitaguseid, esilinastub TV3 eetris. Nii filmi kui ka sarja tootja on Sterotek Film, režissöör Tarvo Mölder ja toimetaja Kaidi Klein.