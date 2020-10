OTSEPILT | Tabasalu kardirajal selguvad Eesti meistrid

Piseimas meistrivõistluste klassis Micro on meistritiitli soosikuks punktitabeli hetkeliider Tanel Karu. Üsna napilt jäävad temast maha Johannes Kasemaa ning Meryl Peldes. Matemaatiliselt on tiitlivõimalused säilitanud ka neljandal kohal olev Theodor Toobal, kuid tema üldvõit eeldaks juba eesolevate täielikku ebaõnnestumist.

Klassis Mini käib võitlus tiitlile sarnaselt iga seni sõidetud etapiga – nimelt kuulub selle võit kas Richard Viigisalule või Andri Tsikinile. Seevastu kolmanda koha saatus on vägagi lahtine ning seda lähevad Tabasallu jahtima koguni 4 võistlejat: Eric Marcus Jaanimets, Hugo Rajamets, Tõnis Johannes Toomingas ning Aleksander Uusneem.

Klassis OK Junior hoiab suhteliselt turvalist edumaad Joosep Planken, kuid nii Mark Dubnitskil, Oskar Männametsal ja Ruben Voltil on kõigil vähemasti teoreetiline võimalus Plankeni teed tiitlile takistada. Siiski, kui Plankeni üldvõitu võib väärata vaid suur ebaõnn, siis üldarvestuse ülejäänud kohtadele võivad sekkuda koguni 7 sõitjat ning nagu OK klasside puhul selgeks on saanud, siis et enne finišilipu langemist pole miski päris selge.

Klassis OK juhatab enne otsutavat võistlust vägesid alati kiire Markus Kajak, kuid tihedalt tema järgi on tiitlisaaki noolimas Siim Leedmaa ja Ken Oskar Algre. Kogu poodiumi täitmise eest peavad sarnaselt klassiga OK Junior siingi hoolitsema koguni 6 sõitjat.

Meistrivõistluste tippklassis KZ2 on tänavu palju elevust pakkunud Kaspar Kallasmaa täishooaja kaasategemine. Punktitabeli liidri Sten Dorian Piirimägi hooaeg pole tulemuste mõttes olnud küll täiuslik, kuid parem pole see olnud ka Kallasmaal ega kellelgi teisel. Teoreetilises tiitlikonkurentsis püsivad enne viimast etappi ka hooaja avavõistluse võitnud Antti Rammo ja stabiilselt punkte korjanud, kuid tänavu veel etapivõiduta Georg Kõss.

Eesti meistrivõistluste viies etapp Tabasalus on pealtvaatajatele tasuta. Võistluse otseülekannet on võimalik vaadata Delfi TV vahendusel.