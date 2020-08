Kohal on võistlejad Eestist, Soomest, Lätist, Leedust ja Norrast. Korraldajate sõnul on oodata mitmete isiklike ja rahvuslike rekordite purunemist, kuna võistlusrada on saanud üle aastate parima ettevalmistuse. Rekordiline huvi osalemise vastu laseb loota, et tegemist võib olla viimaste aastate suurima kiirendussündmusega Baltikumis.

Liitu