OTSEPILT DELFI TV-s | Ringraja hooaeg jätkub Lätis Riga Summer Race´iga

Järjekorras kaheksandale Riga Summer Race võistlusele on lisaks Baltikumi ja Põhja-Euroopa parematele startimas ka Poola meistrivõistluste kestvussõidu ja sprint klasside võistlejad. Esimest korda on sel hooajal stardis "Nankang Endurance Academy" noored võistlejad, kelle hulgas ka noor Eesti ringrajasõitja Simon Lind oma Opel Astral.

Eesti ringrajasõprade ootused on eelkõige seotud NEZ 6 tunni kestvussõiduga, kus Läti meeskonna Flash Racing eest teeb hooaja kolmanda stardi Mikk Maaten. Võimsal Lamborghini Huracan võistlusautol sõitva eestlase meeskond hoiab hooaja kokkuvõttes seitsmendat kohta, kuid selle peamiseks põhjuseks on hooaja avavõistluse liidrikohalt katkestamine. Kindlasti loodab nii Maaten, kui ka teised piloodid nüüd teha vigade paranduse ning vähendada vahet liidrikohta hoidva Circle K miles PLUS Racing meeskonnaga.

Ainsa Eesti meeskonnana NEZ6H meistrivõistlustel osalev ACAP Racing, läheb Riias starti A2000 klassi liidritena. Baltic Touring Car meistrivõistluste klassis TCR esindab eestlasi seekord Peeter Peek (Honda Civic). Historic vormelite arvestuses on rajale tulemas kolm Eesti pilooti - Toivo Ninnas (Estonia Easter 21-10), Taavi Kroon (ESTTEC 884) ja Jaan Kuul (Estonia 21-10). Leedu meistrivõistluste punkte on R1600 klassis püüdmas Sander Kurs (Toyota Yaris) ja Steven Puust (Toyota Yaris).

Kõikidest võistlussõitudest teeb otseülekande Delfi TV.