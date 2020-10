OTSEBLOGI JA FOTOD | Georg Gross kasvatab Saaremaa rallil edumaad

Saaremaa ralli 2020

Georg Grossi üldedu on nüüd 37,9 sekundit.

Gross edestab Jeetsi 1,3 sekundiga ja võidab kolmanda kiiruskatse järjest.

Raul Jeets on siiani 5. katse (2,65 km) kiireim ajaga 2.14,60.

Neljanda kiiruskatse võidab samuti Gross, tema ajaks on 3.57,0. Linnamäe kaotas 6,8, Kõrge 8,8 ja Kaur 10,3 sekundiga.

Üldarvestuses kasvas Grossi edu teiseks tõusnud Linnamäe ees 33,2 sekundile. Kaur langes kolmandaks (+34,9).

Roland Murakas juhib 4. katset (9,31 km) ajaga 4.08,40. Priit Koik kaotab teisena 0,40 sekundiga.

Üldarvestuses kasvas Grossi edu Kauri ees 24,6-le sekundile. Linnamäe on kolmas (+26,4).

Georg Gross (Ford Fiesta WRC) on võitnud kolmanda katse ajaga 10.13,40. Georg Linnamäe (Volkswagen Polo GTI R5) kaotas teisena 11,9 ja Egon Kaur (Ford Fiesta Proto) kolmandana juba 23,8 sekundiga.

Roland Murakas (Ford Fiesta) kaotab teisena liidrile 9,8 sekundiga.

Priit Koik (Ford Fiesta R5) on näidanud siiani 3. kiiruskatsel parimat aega - 10.40,60.

Kui teine võistluspäev algas kell 8:28 21.41 kilomeetri pikkuse legendaarse Undva katsega, siis päev lõppeb 18:26 Kuressaare keskväljakul.

Tere hommikust! Tänane ajakava on järgnev:

Üldseis pärast esimest päeva:

Ohhoo! Kaur edestas teisel katsel Grossi 5,1 sekundiga. Päeva lõpuks jäi 0,8 sekundiga peale siiski Gross.

Alanud on ka teine ehk tänane viimane katse. Nimeks on sellel Rahtla ja pikkust on 10,15 km.

Kui 12 autot on finišis, on seis selline. Katkestamisi seni pole.

Tere õhtust! On viimane aeg Sardiinia teedelt Saaremaale kolida. Favoriidid on esimese, 7,95 km pikkuse Järise katse läbinud. Liidriks läks Georg Gross, talle järgneb 5,9 sekundilise kaotusega Egon Kaur. Kolmas on Timmu Kõrge (+7,2).