OTSEBLOGI JA FOTOD | Georg Gross juhib kindlalt Saaremaa rallit, Poom tõusis teiseks, Torn sõitis rajalt välja

Saaremaa ralli 2019

Roland Poom sõnas, et oli väga libe: https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182964061341925377

Üldseis 9. katse järel:

9. kiiruskatse tulemused:

Georg Gross võidab 9. kiiruskatse ajaga 3.00,1. Vahe Rostiloviga jäi 6,4 sekundit. Üldkokkuvõttes juhib Gross Poomi ees 2.01-ga.

Raul Jeets kaotab Poomile aega juurde, sel katsel 0,6 sekundit. Kokkuvõttes on teisel ja kolmandal kohal sõitva mehe vahe 2,9 sekundit.

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182963578107781120

Roland Poom kaotab Rostilovile 2,2 sekundiga, Priit Koik 2,4 sekundiga.

Denis Rostilov on 9. katse finišis ajaga 3.06,5.

Järgmine kiiruskatse juba kell 13.08: SS9 Kehila 1, 5,17 km.

Ka Gross tunnistas, et viimane katse pakkus üllatusi. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182955636805525504

Üldseis 8. kiiruskatse järel:

8. katse tulemused:

Gross oma WRC-masinaga on taas kindlalt kiireim - aeg 11.35,4 ja edu teisena lõpetanud Roland Poomi ees 27,8 sekundit.

Jeets tunnistas, et käis korraks rajalt väljas. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182955702400237568

Koik sõnas, et see oli väga nõudlik kiiruskatse. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182955029520666624

Roland Poomilt uus liidriaeg 12.03,2. Koik kaotab talle 8,8 ja Jeets 9,3 sekundiga. Kokkuvõttes on Poom tõusnud Jeetsist mööda 2,3 sekundiga.

Rostilov on 8. kiiruskatse finišis ajaga 12.16,7.

Veerand tundi 8. kiiruskatse alguseni - SS8 Kurevere 1, 23,76 km, kell 12.25. Tegemist on ralli kõige pikema kiiruskatsega.

Grossi üldedu on juba väga suur:

7. kiiruskatse tulemused:

Georg Gross on taas kiireima ajaga finišis - 3.50,1.

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182941158076485637

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182940629329993728

Priit Koik on hetkel kiireim ajaga 4.00,2.

Gross teenindusalas: https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182925789706276864

Georg Grossi stiilinäide: https://twitter.com/PeepPahv/status/1182910618057228288

Järgmine kiiruskatse (Salme 1, 7,96 km) algab kell 11.37

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182911887098482688

Üldseis 6. katse järel:

6. kiiruskatse tulemused:

"Suht libe ja tatine, aga kõigile ühtemoodi. Päris huvitav oli, pole ammu saanud siin Orikülas sõita," kommenteeris Gross.

Ka see kiiruskatse kuulub kindlalt Georg Grossile - tema edu Jeetsi ees on 3,7 sekundit.

Raul Jeets tõuseb kiiruskatse liidriks ajaga 2.08,4, Roland Poom kaotab talle teisena 1,3 sekundiga. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182909995324710912

Priit Koik jääb Rostilovile alla 1,9 sekundiga.

Roland Murakas kaotab Rostilovile kahe sekundiga.

Esimene startija Rostilov on 6. katse lõpetanud. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182908413153554433

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182904372692430848

Kuues kiiruskatse algab veerand tunni pärast: SS6 Oriküla 1, 2,46 km, kell 9.34.

Üldseis 5. kiiruskatse järel:

Viienda kiiruskatse tulemused:

Ken Torn on avarii teinud. Rallimeestega on kõik korras. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182899261509382144

Georg Gross on taas kiireim - aeg 4.20,2. Edu Koigi ees 11,3 sekundit.

Roland Poom kaotab Koigile 0,7 sekundiga.

Koik sõidab liidriaja 4.31,5. Roland Murakas kaotab teisena täpselt sekundiga. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182897999929851904

Samsonas kaotab Rostilovile 8,2 sekundiga. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182897491190132738

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182897065753485313

Viies kiiruskatse on alanud. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182895770669928448

Viies kiiruskatse algab kell 8.47 - SS5 Karujärve, 8,19 km.

Üldseis 4. katse järel:

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182882950024716288

Neljanda kiiruskatse tulemused:

Gross võidab ajaga 4.01,2 ka selle kiiruskatse. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182883274965864449

Roland Poomilt liidriaeg 4.13,7. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182882501452337152

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182882013642215424

Roland Murakas sõidab 7,77 km pikkusel 4. kiiruskatsel välja hetke liidriaja 4.16,0.

Liider Gross on siirdunud stardipaika. Avakatse algas, Rostilov on rajal. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182875668062920704

Tere hommikust!

Üldseis pärast esimest päeva:

Kiiremad autod on trassi läbinud, siin on linnakatse esikümme:

Roland Poom kaotab Grossile koguni 8,2 sekundiga. Päeva lõpuks jääb ta Tornile ja Jeetsile alla pisut enam kui kümme sekundit. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182710849162616833?ref_src=twsrc%5Etfw

Jeets jääb Grossile alla 2,9 sekundiga. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182708886723321856?ref_src=twsrc%5Etfw

Gross läbis vihmase Kuressaare linnakatse ajaga 1.33,8. Torn kaotas talle 2,1 sekundiga. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182707752818401281?ref_src=twsrc%5Etfw

Kuressaare linnakatse algab juba mõne minuti pärast.

Täna tuleb sõitjatel läbida veel 1,81 km pikkune Kuressaare linnakatse, mis algab kell 20.18.

Üldseis pärast teist katset:

Teise katse ajad:

Margus Murakas kaotab üle minuti ja saab praegu alles 17. aja.

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182682772747501571?ref_src=twsrc%5Etfw

Esimesel katsel teise aja saanud Poom annab nüüd konkurentidele pisut ära, ta läheb neljandaks (+24,1).

Roland Muraka aega parandatigi ära, ta kaotab Grossile 33,5 sekundiga.

Jeets kaotab Tornile 0,6 sekundiga, kokkuvõttes jääb ta nooremale konkurendile alla 0,7 sekundiga.

Nüüd läks ajamõõtmisel vist midagi valesti - Roland Muraka aeg on 26,5 sekundit parem kui Grossil...

Pirueti teinud Priit Koik kaotab Grossile koguni 31,3 sekundit.

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182680348800536582?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182680065458524160?ref_src=twsrc%5Etfw

Gross on finišis ajaga 6.48,9. Torn kaotab talle seekord 17,7 sekundit. Seega on jõuvahekorrad sarnased esimese katsega.

Teine katse on alanud!

Järgmisena on kavas Peederga katse (12,99 km), see algab kell 18.23.

Suures plaanis võib esimesele katsele joone alla tõmmata. Ajad:

Audi S1 Protoga sõitev Margus Murakas saab esimesel katsel seitsmenda aja (+21,4). Salavere katse jäi ilmselt viimaseks Hendrik Kersile (Mitsubishi Lancer Evo X), kelle autol on mootoriprobleemid.

Esimest korda R5 autoga sõitev Roland Poom läheb teiseks (+10,7). https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182668160710955009?ref_src=twsrc%5Etfw

Soomlane Arto Soininen (Ford Fiesta R5) teatas, et sõitis vastu betoonplokki ja lõhkus rehvi. Ta kaotas Grossile 25,6 sekundit.

Katse on lõpetanud kaheksa ekipaaži, eestlastel on endiselt kolmikjuhtimine.

https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182666695560880128?ref_src=twsrc%5Etfw

Vanameister Raul Jeets läheb kolmandaks, kaotust Grossile on 11,7 sekundit.

Ken Torn kaotab Grossile 11,6 sekundit, Priit Koik lausa 16,4 sekundit.

Gross on päral ajaga 4.01,1. https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182665517095706624?ref_src=twsrc%5Etfw

Nonii! Georg Gross on oma Ford Fiesta WRC-ga esimesena rajal. Salavere katse pikkuseks on 7,77 km.

Võistlejad on ralliks valmis! https://twitter.com/SaaremaaR/status/1182631881071910914?ref_src=twsrc%5Etfw