OTSEBLOGI | Gross näitas Saaremaa ralli esimesel katsel võimu, esimest korda R5-autoga sõitev Poom alustas teise ajaga

Kui algselt pidid võistlusele numbri all 1 startima tänavused EMV2 (4WD - N4,R5) klassi Eesti meistrid Oliver Solberg – Aaron Johnston, siis möödunud nädalavahetusel Walesis MM-debüüdi teinud mehed siiski sel korral Saaremaa ralli starti ei tule.

Stardirivi avavad võistluse mullused võitjad Georg Gross – Raigo Mõlder, kelle Ford Fiesta WRC kannab võistlusnumbrit 2. Mehed hoiavad enne hooaja viimast etappi EMV1 ehk absoluutarvestuse kolmandat kohta ning soovivad kindlasti lisaks ralli võidule lõpetada hooaja ka eelnimetatud klassi meistritena.

Numbri all 3 saab rajale 2015. aasta Saaremaa ralli võitja Egon Kaur, kelle Ford Fiesta Proto auto kõrvalistmel võtab koha sisse Silver Simm. Lisaks Kaur – Simmile on veel Ford Fiesta Protol rallile startimas Roland Murakas – Kalle Adler.

R5 autodega on kohal neli Eesti võistluspaari. Esimesed neist on tänavu ERC Junior meistrivõistlustel kolm etappi võitud saare oma mehed Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta R5). Kohe nende järel saavad stardi Priit Koik – Alari-Uku Heldna (Ford Fiesta R5) ja numbri all 7 uue Škoda Fabia R5 autoga Raul Jeets – Andrus Toom.