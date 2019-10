OTSEBLOGI | Georg Gross kindlustas Saaremaa rallil liidrikohta, teisele kohale käib tuline heitlus

Ford Fiesta R5 autoga debüteeriv Roland Poom on nelja katse järel neljas. Eestlaste päralt on kuus esimest kohta: Priit Koik on viies ja Roland Murakas kuues.

Laupäeval on kavas kümme kiiruskatset.

Seis pärast 4. kiiruskatset:

AJAKAVA:

Reede

SS1 Salavere 1, 7,77 km, kell 17.28

SS2 Peederga, 12.99 km, 18.23

SS3 Kuressaare, 1.81 km, 20.18

Laupäev

SS4 Salavere 2, 7,77 km, 7.44

SS5 Karujärve, 8,19 km, 8.47

SS6 Oriküla 1, 2,46 km, 9.34

SS7 Salme 1, 7,96 km, 11.37

SS8 Kurevere 1, 23,76 km, 12.25

SS9 Kehila 1, 5,17 km, 13.08

SS10 Oriküla 2, 2,46 km, 13.46

SS11 Salme 2, 7,96 km, 15.49

SS12 Kurevere 2, 23,76 km, 16.37

SS13 Kehila 2, 5,17 km, 17.20