Ootamatu lõpplahendus tõi Eesti esinumbrile MM-hõbeda ja täitus ka üks hooaja suurim eesmärk

Tunamullu tuli Üpraus Ski Ladies GP1 klassis kolmandaks, mullu oli neljas. Tänavu saavutas ta Kuveidis teise koha. Seejärel pidanuks tulema etapid Saudi-Araabias, Portugalis, Itaalias, Hiinas, Indias ja Araabia Ühendemiraatides, paraku sekkus koroonaviirus jõuliselt.

Siiski pidi novembris toimuma Itaalia osavõistlus, kuid kui nemadki loobusid korraldamisest, siis tuli hooajale kriips alla tõmmata. MM-sarja üldarvestuse kohad anti välja esimese etapi põhjal, kuld prantslanna Jessica Chavannele, hõbe Üprausile ja pronks teisele Prantsusmaa sportlasele, Estelle Poret’le.

Veelgi olulisemaks pidas Üpraus, et ta tuli naissõitjate maailma edetabelis esimeseks. Lisaks sai ta EM-ilt pronksi.

"Ootamatu lõpp 2020. aasta võistlushooajale kinnitas meie ühe suurima eesmärgi - tulla esimeseks maailma naissõitjate edetabelis!" rõõmustas Üpraus sotsiaalmeedias postituses. "Edetabeli võiduks on vaja olla pidevalt ja piisavalt palju võistlustel esikohtadel ning selle võit näitab, kui palju tööd ja aega me oleme siia sporti panustanud! Olgugi, et meie selle aasta võistlushooaeg jäi küllaltki üürikeseks, oli meil võimalus võistelda olulisemates sarjades ja näidata head minekut kõikjal!"

Jasmiin Üpraus. Foto: Ago Tammik