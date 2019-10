Oliver Solberg Saaremaa rallile ei tule, stardis on WRC auto ja 12 R5 masinat

Sarnaselt EMV2 klassiga on enne Saaremaa rallit meistrid selgunud ka EMV3 (2WD - R2,R1,A6) klassis ja Estonian Junior Challenge arvestuses. Nii EMV3 meistritiitli, kui Estonian Junior Callenge 90 000 eurose peaauhinna võitsid Ken Torn – Kauri Pannas. Hoolimata sellest, et nii Torn, kui Poom võistlevad Saaremaal R5 autodega, siis sellegipoolest on nendes arvestusetes oodata põnevat lahingut. Soosikutena lähevad 10 võistluspaari hulgast starti Lõuna-Eesti rallil klassivõidu võtnud ja mõlemas arvestuses teist kohta hoidvad Robert Virves – Sander Pruul (Ford Fiesta R2T).

EMV4 (4WD-E12) ehk neljaveoliste autode rahvuslikus klassis on Saaremaal starti tulemas 19 võistluspaari, kelle hulgas ka tänavused meistrid Edijs Bergmanis - Edgars Grins (Mitsubishi Lancer Evo IX). Sarnaselt EMV4 klassiga on hooaja viimasel kodusel rallil 19 autot starti tulemas ka EMV5 (2WD - E9). Klassi meistrina saavad numbri all 90 stardi 2019. aasta meistrid Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105).

Ka esiveoliste EMV6 (2WD - R3,A7,N3,E10) arvestuses on enne Saaremaad tänavused meistrid selgunud ja nendeks on Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R). Võimalus meistritiitlile oli veel ka võistluspaaril Karel Tölp – Martin Vihmann, kuid nemad Saaremaal ei stardi. Kokku on EMV6 klassis Subidele konkurentsi pakkumas 34 võistluspaari.

Kui eelpool mainitud Eesti meistrivõistluste klassidest oli meister veel selgumata vaid EMV1 klassis, siis kõige põnevam heitlus meistritiitlile saab Saaremaal olema klassis EMV7 (EMV7 2WD - E11 RWD), kus meistritiitli võimalus veel kolmel võistluspaaril. Liidrina tulevad hooaja viimase etapi starti Raiko Aru - Veiko Kullamäe (BMW M3), kelle edu Marko Ringenberg - Allar Heina (BMW M3) ees on 7 ja Ott Mesikäpp - Raiko Lille (BMW M3) ees 20 punkti. Kokku on selles arvestuses Saaremaal starti tulemas 26 võistluspaari.

Kuigi veoautode klassis EMV8 (2WD - E13) on tänavused meistrid selgunud, kelleks on Taavi Niinemets - Esko Allika (GAZ 51A), siis veokate arvestuses on starti tulemas viimaste hooaegade rekordarv võistluspaare, milleks on 22.

52. Saaremaa ralli start antakse reedel algusega kell 17 Auriga keskuse parklas.

Võistluse avapäeval sõidetakse kolm kiiruskatset, millest esimene on traditsioonile Kõljala-Kaali katse, mis tänavu kannab nime Salavere. Päeva pikima kruusakatsena läbitakse Peederga (12,99 km), mis möödunud aastaga võrreldes läbitakse teises suunas. Saaremaa ralli avapäeva lõpetab traditsiooniline Kuressaare linnakatse.

Loe veel

Laupäeval, 12. oktoobril sõidetakse Saaremaa rallil kümme kiiruskatset, mille hulgas ka Saaremaa ralli klassikud Kaugatoma, mis tänavu kannab nime Salme, ja Undva, mille nimeks Kurevere. 2019.aasta Saaremaa ralli kavas on üle aastate tagasi Oriküla paarisraja katse, mida pole selle võistluse ralli raames sõidetud alates aastast 2008. Kui möödunud aastal oli uue katsena kavas Metsküla, siis tänavusel rallil sõidetakse uue katsena Kehila. Selle 5,17 km pikkuse katse teine läbimine lõpetab tänavuse Saaremaa ralli ning on ühtlasi ka hooaja viimaseks punktikatseks.

Ühtekokku läbitakse kahe päeva jooksul 13 kiiruskatset ja 117,23 katsekilomeetrit.

Kiiruskatsed on pealtvaatajatele tasulised, v.a reedeõhtune publikukatse Kuressaare linnas.

Rallipass ja ralli meened on müügil rallipoes, mis asub Auriga keskuses. Rallipass hinnaga 15 eurot tagab pääsu kõigile soovitud kiiruskatsetele. Rallipass noorukile vanuses 12-18, maksab 10 eurot. Pileteid konkreetsele katsele saab soetada katsetel: lisakatse hinnaks on 5 eurot, õpilaspiletiga (vanuses 12-18 aastat) 3 eurot. Alla 12-aastased lapsed pääsevad ralliraja äärde tasuta.

Saaremaa ralliajakiri, kust leiab võistluskava, katsetekaardid ja huvitavaid artikleid, on võimalik soetada (hinnaga 5 eurot) Rallipoest ning reedel ka Virtsu sadamas.

Ralliraadio on raadio Kadi, mis levib Saaremaal sagedustel 90,5 ja 98,6 MHz. Stuudios võtavad koha sisse Marek Lindmaa ja Erki Berends.