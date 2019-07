Noore Jeetsi päev Itaalias jäi õige lühikeseks, ehmatuse üle elanud Torn liigub klassivõidu poole

Asfaldirallil debüüdi teinud Jeets (Ford Fiesta R2T19) hoidis ERC3 klassis seitsmendat kohta, kuid pidi tänase päeva avakatse teisel kilomeetril vedrustuse purunemise tõttu seisma jääma.

Kaks viimast rallit ERC3 klassis võitnud Torn (Ford Fiesta R2T19) juhtis tänase päeva alguses tšehh Erik Caisi ees 22,1 sekundiga. Kahe esimese katsega vähendas Cais vahet 15,9 sekundile. Torn tegi kogu selle aja uuesti tasa, kuid mängis hommikuste läbimiste viimasel katsel tulega. 11,75-kilomeetrise katse lõpuosas lasi Torn kurvi pikaks ning sõitis seina, lõhkudes auto vasak-esimese vedrustuse. Kuna õnnetus juhtus finiši lähedal, oli Torni ajakaotus minimaalne. Cais, kes võttis kollaste lippude tõttu hoogu maha, pääses vaid 1,9 sekundi võrra lähemale.

Torn tõusis ERC3 klassi liidriks eile õhtul, kui päeva viimasel katsel kukkus katkestamise tõttu esikohalt norralane Sindre Furuseth, kes enne kuuendat katset juhtis Torni ees tervelt 39,6 sekundiga.

Praeguseks on rallist sõidetud 13 katset 16-st. Torni edu Caisi ees on 19,3 sekundit. Rohkem autosid ERC3 klassis alles pole jäänudki.

Ralli kokkuvõttes on kaksikjuhtimine itaallastel Giandomenico Bassol (Škoda Fabia R5) ja Simone Campedellil (Ford Fiesta R5 MK2; +24,8). Kolmas on Citroen C3 R5-ga sõitev venelane Aleksei Lukjanuk (+1.06,3). Viimane publikukatse stardib kell 20.15.

TULEMUSED