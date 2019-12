Noor rallimees Roland Poom püüab tehasetiimidele silma jääda

Mullu JWRC-sarjas sõitnud Roland Poom sai R5 auto maitse suhu oktoobris Saaremaa rallil. Ta tundis ennast selles mugavamalt kui oma senises, R2 klassi sõiduvahendis. Lisaks näeb ta MM-rallidel WRC 2 arvestuses sõites suuremat võimalust silma paista.

„JWRC-sarjal oleks mõte ainult hooaja kokkuvõttes võites. Paraku on R2 autodega MM-rallidel osalemine paras õnnemäng ning seepärast otsustasime seal mitte jätkata,” selgitas Poom, kes on pärast hooaja lõppu intensiivselt tegelenud toetajate leidmisega. R5 autosse ümberkolimine tähendab automaatselt poole suuremat eelarvet. Terveks hooajaks pole reaalne vahendeid leida, esilagu tuleb leppida valitud rallidega. „Eelarve kasvab palju ning terveks aastaks on keeruline head programmi kokku panna.”