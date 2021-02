Narrimine. Ässad kihutavad, rallisõber raja äärde ei pääse

Tõsise rallisõbra jaoks on laupäev nagu narrimine. Kõik teavad, et eksmaailmameister Ott Tänak ja aastaid rallimaailma paremikku kuuluv Thierry Neuville on Otepää talverallil stardis, kuid valitsuse korralduse kohaselt ei saa neile raja ääres kaasa elada. Terviseameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht põhjendab keeldu spordivõistlusele kaasaelamisest tekkiva ohuga.

„Ralli toimub küll vabas õhus, kuid pealtvaatajad kogunevad ikkagi kindlatesse kohtadesse ja seisavad seal väga tihedalt koos,” selgitab Luht. „Spordivõistlusel elatakse häälekalt kaasa, aga see suurendab viiruse leviku võimalust.”

Spordiinimestel on siiski keeruline mõista, miks vabas õhus ja hajutatuna rallit vaadata on ohtlikum kui kitsukeses kino- või teatrisaalis istuda. Pealegi on praeguste reeglite järgi vabas õhus piiratud arvu inimeste kogunemised lubatud. Selgust ei too ka ametniku selgitused. „Reegel on selline,” lausub ta lõpuks ja lisab, et just selles regioonis on nakatumisnäitajad hakanud suurenema. „Väga palju on ka varjatud nakatumist. Peame tagama, et üritus toimuks ohutult.”

Luht peab oluliseks seda, et vähemalt ralli toimumine pole ohus. Ka ainult võistlusega seotud inimestel tuleb järgida kindlaid reegleid. Reedel arutabki ta alaliidu inimestega kõik ralliga seotud kitsaskohad läbi. „Näeme, et mõned nii-öelda pudelikaelad võivad tekkida. Püüame need olukorrad lahendada,” sõnab Luht.

Olgu publik raja ääres või mitte, rallimehed saavad üle mitme aasta Eestis talvistel teedel kihutada. Tänak ja Neuville kasutavad võimalust valmistuda kahe nädala pärast Soomes Lapimaal toimuvaks MM-ralliks. Samal võistlusel plaanib osaleda ka mitu Otepääl startivat R5 autoga sõitjat eesotsas Egon Kauriga.

