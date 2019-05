MXGP BLOGI | Motokrossi MM-i karussell jõuab tagasi Itaaliasse Mantovasse

Mantova linna krossirada hoiab elus ja arendab Tazio Nuvolari nimeline motoklubi. Infoks, Tazio Nuvolari on eelmise sajandi keskpaigas nii moto- kui autoaladel laua puhtaks teinud võidusõitja, keda Ferdinand Porsche kirjeldas lausa nii: parim, kes on kunagi olnud, on ja tuleb.

Mantova rada on üks kompaktsemaid ja ka tehnilisemaid radasid GP kalendris. Ühtegi eriti pikka sirget pole. Kuid kurvid on põnevad, on huvitavaid ja keerulisemaid elemente. Möödasõiduvõimalusi on rohkem kui Trentinos, mis teeb eeloleva etapi vägagi kutsuvaks.

MXGP klass ootab pingeliselt tagasi valitsevat maailmameistrit Jeffrey Herlingsit (RedBull KTM Factory Racing), kuid Mantova etapiks on see veel väga väike lootus. Jeffrey istus küll juba maanteeratta selga ja alustas treeninguid, ent motikast on ta eemal olnud siiski 3 kuud. Teha come back kiirustades ja sellisel ettearvamatult muutuval rajal nagu Mantova ei pruugi olla parim idee.

Igal juhul on eeloleva etapi favoriidid nagu eelnevalgi Tim Gajser (HRC Honda) ja Antonio Cairoli (RedBull De Carli KTM Factory Racing). Timile on Mantova rada viimaste aastate lõikes pakkunud ootamatuid ja sugugi mitte meeldivaid üllatusi. Mantova, mis on tuntud GP sarjaeelse n-ö soojenduskrossi korraldajana, on kahel viimasel aastal saatnud Timi raja äärde. Eelmisel aastal sai ta teatavasti päris tõsise vigastuse ja sel aastal tuli Itaalia MV teises sõidus DNF samuti sõiduvea tõttu.

Nüüd kõige spekulatiivsem ja ebatäpsem osa eelvaatest – kes võiksid poodiumit üllatada? Pakun jätkuvalt Arminas Jasikonist ja lisaks ka Arnaud Tonust, kes tuleb väga tõusvas joones.

Top 10 MXGP

1. Antonio Cairoli, ITA, KTM 191p

2. Tim Gajser, SLO, Honda 175p

3. Gautier Paulin, FRA, Yamaha 142p