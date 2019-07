MXGP BLOGI | Indoneesia: KTM team mängust väljas, eestlased kohal

Esimesel nädalavahetusel toimuva Palembangi GP OPI Mall raja kohta eriti midagi teada pole. Rada on täiesti uus, selle ehituseks tarniti kohale 25 000 kuupmeetrit pinnast ehk siis savi. Savine rada tähendab, et tõenäoliselt on tegu tehnilise ja huvitava, veidi superkrossi tüüpi rajaga, mis vihma (troopikas teatavasti vahel ikka lihtsalt saabub tohutu vihmapilv) või siis ülekastmise korral võib olla korralik katsumus. Loodame parimat. Senini on tegelikult indoneeslased korraldusega täitsa „okeylt“ hakkama saanud. Ilm on loodusjõud ja selline see motokross on: mehed võitlevad rajal omavahel masinate ja muutuvate oludega.

Paraku on aga MXGP klassis nüüd nii, et stardipuu taga on tõenäoliselt 19 meest. Televaatajat see ei häiri. Pildis on tipud ja sama põnevalt kui ikka, kohalolijatele võib muidugi tunduda veidi tühjavõitu see asi. KTM Factory tiimist seekord nii Antonio Cairoli kui Jeffrey Herlings vigastuste tõttu Indoneesiasse ei tule.

Kui Jeffrey'l see hooaeg nii või naa midagi loota pole, siis Cairoli puhul on asi juba valusam. Ta võib tänu kahele vahelejäänud etapile kukkuda üldarvestuses kuuendale kohale, mis omakorda tõenäoliselt tähendab „nägemist“ tiitliheitlusele.

See kõik aga lisab vürtsi ja motivatsiooni Yamaha kolmikule Seewer, Tonus, Paulin kes on vastavalt tabelis kolmas, neljas ja viies ülipõneva punktiseisuga, mida altpoolt saate vaadata.