MXGP BLOGI | Cairolil õlg katki, Herlingsil jalaluu puru, Gajser liidrina Saksamaale

Teutschenthal on kõva pinnasega, tehniline ja kiire rada. Koht, kus Antonio Cairoli ja Tim Gasjeri duell oleks olnud imepõnev vaadata, kuid paraku on nüüd nii, et KTM Factory 450 team on täiesti audis. Cairolil õlavigastus Lätist ja Jeffrey Herlingsile veel üks purunenud jalaluu. Veel reedel kutsuti kokku suur koosolek koos suurte bossidega ja arutati neid asju, kuid mida otsustati, pole kirjutamise ajaks veel teada. Kas tuleb mõni „fill-in“ sõitja vabade tehasepillide peale? Mis iganes see otsus ka poleks, ilmselgelt midagi väga vapustavat tulla ei saa.

Ainukesed „ootamatud“ KTM mehed, kes võiks kuidagimoodi HRC Honda Tim Gajserit ja kahte Yamaha teami (Factory, Jeremy Seewer/Romain Febrve ja Wilvo, Paulin Gautier/Arnaud Tonus) aidata, on Marvin Musquin, Cooper Webb ja Blake Baggett, kuid neil kõigil on USA sarjas (ja tähtsaimal MX turul) tegemist enam kui küll.

Tõenäoliselt lähebki nüüd MXGP klassis Yamaha meeste suureks pusimiseks. Nagu Läti näitas, on noor talent Seewer hea stardi korral võimeline võitma. Oli ainult juuksekarva jagu puudu!

Teutschenthali krossirada Saksamaal. Foto: Gunnar Leheste

Arnaud Tonus ja Gautier Paulin - Saksamaa rada sobib neile tõenäoliselt imeliselt. Paulin näitas ka eelmisel aastal seal väga head minekut ja sel aastal on ta teinud sammu edasi.

Loomulikult on tabeliliider Tim Gajser favoriit number üks. Kõvad rajad on tema leivanumber. Kuid tema puhul tasub nüüd natuke silmas pidada seda, et meistrivõistlused on olulisemad kui miski muu. Suurim ja lähim konkurent Cairoli on arvestusest väljas ja siin võib tõenäoliselt kass lasta hiirtel rohkem mängida.

MXGP Saksamaa etapi sõitudele saad kaasa elada sel pühapäeval, 23. juunil 15.00 ja 18.00 spordikanalil TVPlay Sports või veebis: https://tvplaypremium.ee/live

MXGP top 10