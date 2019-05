MXGP BLOGI | „Agueda, hoia vihm farmeritele!“ ehk MXGP kuues etapp

Sisetunne pakub tegelikult Portugali etapile üllatusvõitjat või vähemalt poodiumikandidaati. Rada on tehniline, erinev ja samas ehtne Lõuna-Euroopa motokrossiklassika. Nii et mitte ainult Balti mere noored kotkad Jonass ja Jasikonis Rockstar Husqvarnast, vaid isegi pigem mõni Prantsuse/Belgia veteran võib olla see, kes meie nädalavahetuse MXGP klassis põnevaks teeb.

MXGP top 10:

1. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 241 points;

2. Tim Gajser (SLO, HON), 201

3. Gautier Paulin (FRA, YAM), 175

4. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 146

5. Clement Desalle (BEL, KAW), 142

6. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 124

7. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 118

8. Pauls Jonass (LAT, HUS), 109

9. Shaun Simpson (GBR, KTM), 100

10. Glenn Coldenhoff (NED, KTM), 94

MX2

Eelmisel aastal ei olnud juba tegelikult vabatrennist alates Pradole Aguedas kedagi vastu panna. Tõsi, faktidele au andes, ajasõidus sõitis Jonass välja kümnendiku kiirema aja, kuid see oli ka kõik. Nii kvalifikatsioon kui ka mõlemad stardid olid hispaanlase päralt. Raske on uskuda, et Thomas Kjer Olsen või keegi teine suudaks see aasta Jorget Pradot võita. Ehk ainult mõni lotomängija võiks pakkuda, et see on näiteks Ben Watson või Calvin Vlaanderen (mõlemal on potentsiaali, kuid paraku on sel hooajal liialt eksinud).

Mantova kvalifikatsioonis olid Team Kawasaki Adam Sterry ja Henry Jacobi väga lootusandvad. Jacobi kahjuks eksis (kuid oli superkiire). Väga hea ja kindla sõiduga austraallane Mitchell Evans (kolmas) ja Prado oli ju peale mitte väga head starti üldsegi neljas.

Muidugi, kvalifikatsioon ja võistluspäeva kaks starti on erinev asi. Kuid päris lootusetu tegelikult see poodiumi ülemine aste siiski pole. Agueda lai stardikurv, kohe vastumäge minek ning sellele järgnev paremkurv pakuvad palju enam võimalusi.

Lõpetuseks, silma peal tasub hoida ka numbri all 14 sõitval austraallasel Jed Beatonil ( Husqvarna). Eelmisel aastal jõudis ta Portugalis MX2 klassi algajana poodiumile (kolmas). Mantovas tegi ta kiireimaid aegu ja kui seal peaks tõesti sadama, siis see ei ole tema jaoks raskendav asjaolu.

MXGP Portugali etapile saad kaasa elada sel pühapäeval algusega 16.00 telekanalil TVPlay Sports või veebis: https://tvplaypremium.ee/live

MX2 Top10

1. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 207

2. Jorge Prado (ESP, KTM), 200

3. Henry Jacobi (GER, KAW), 157

4. Jago Geerts (BEL, YAM), 150

5. Ben Watson (GBR, YAM), 145

6. Tom Vialle (FRA, KTM), 141

7. Calvin Vlaanderen (NED, HON), 122

8. Mitchell Evans (AUS, HON), 117

9. Davy Pootjes (NED, HUS), 112

10. Adam Sterry (GBR, KAW), 105 p.