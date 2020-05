Motokrossi Eesti meistrivõistlused saavad alguse juulikuus

Tänavu Karksi-Nuia lähistel Ainja rajal toimuv Nuia Suursõit on erakordne ka sellepoolest, et rada sõidetakse esimest korda raja ajaloos harjumuspärasele kulgemisele vastassuunas, mis on kindlasti põnev nii sportlastele, kui pealtvaatajatele.

Lisaks toimuvad etapid Eesti parimatel radadel Pärnus, Valgas, Tihemetsas, Tartus, Türil, Toilas ja Viljandis. Neli etappi peetakse kahepäevalistena, kus laupäeval kihutavad soolotsiklid ning pühapäeval on kord külgvankrite ja quadide käes. Osad etapid toimuvad aga eraldi nii võistlevad soolod näiteks Eesti taasiseseisvumispäeval Tihemetsas ning soolode finaal toimub Viljandi lähistel asuval Holstre-Nõmme rajal. Külgkorvide ja quadide eraldi etapid peetakse aga Toilas ja Türil.

Esimese kahesaja harrastajate karikasarjas saab tänavu lühenenud hooaja tõttu olema harjumuspärase 10 etapi asemel 7 ning Eesti Noorte meistri- ja karikavõistluste sarjas on 8 etapi asemel 6 osavõistlust.

Teiste motospordidistsipliinide võistluskalendrid on samuti peagi valmis ning avaldatakse EMF-i kodulehel esimesel võimalusel. Seoses maailmas valitsevate keeruliste oludega võivad kalendrid mõistagi muutuda ja selle kohta ilmuvad samuti EMF-i kodulehel vastavasisulised teated.

Castrol Eesti motokrossi meistrivõistluste kalender:

4. juuli Karksi-Nuia (soolod)

5. juuli Karksi-Nuia (külgkorvid/Quadid)

18. juuli Pärnu (soolod)

19. juuli Pärnu (külgkorvid/Quadid)

1. august Valga (soolod)

2. august Valga (külgkorvid/Quadid)

9. august Toila (külgkorvid/Quadid)

16. august Türi (külgkorvid/Quadid)

20. august Tihemetsa (soolod)

5. september Tartu (soolod)

6. september Tartu (külgkorvid/Quadid)

12. september Viljandi