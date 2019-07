MOTO GP BLOGI | Sachsenring = Marc Marquez

Siin ei esitata küsimust, kes võidab, vaid kes kaotab Marquezile kõige vähem. Milles seisneb see fenomen? Nimelt on rada vastupäeva, ehk kogu rada vasakule poole kurvidega ja sisuliselt on ainult 2 parempoolset tagasipööret. Kui arvestada, et 2/3 vasakpoolsetest radadest võidab Marquez, siis selles suuresti fenomen seisnebki. Lisaks on Honda ja Marquez tugevad halvemate pidamistega radadel või siis nendel, kus pidurdusmaad on rasked või siis keerulised. Näiteks tõusunukkidel või teravatel laskumistel nagu Sachsenringi 12. kurv.

Suurimad konkurendid poodiumile on Yamaha ja Suzuki sõitjad. Alex Rins ütles, et tema on võimeline Marquezi esikohta ohustama ja läheb sõitu võitma. Kui Rins püsti püsib on poodiumikoht reaalne. Yamaha sõitjatest võitlevad kohtade eest eelkõige Maverick Vinales ja Fabio Quartararo. Yamahadele sobib rada ideaalselt, kuid noored mehed peavad väge kalkuleeritult sõitma. Valentino Rossile oleks poodium väga hea tulemus. Sachsenring ei kuulu tema lemmiku hulka ja kõik sõltub sellest, milliseks suudetakse tsikli "pace" teha.

Ducati sõitjad jäävad ka sellel korral pigem statistikute rolli, sest antud rada on Ducati ratastele ehk kõige raskem kogu kalendris. Kui Danilo Petrucci või Andrea Doviciozo suudab poodiumile sõita, siis on see väga suur kordaminek, kuid tõenäosus selleks on väike.