MOTO GP BLOGI | MxoN ehk Rahvuste motokross - kõikide krossifännide püha üritus

Meie väike Eesti, mis riigina on tibatilluke võrreldes meie konkurentidega, on motokrossi mõõtkavas niiöelda G7 hulka kuuluv või siis kehvemal päeval täpselt äärekese peal. Läbi aegade oleme peaaegu paar korda poodiumil olnud. Mida see tähendab inimesele, kelle teabevoos on ainult AK spordiuudised? See on põhimõtteliselt sama, kui näiteks Kalevi kossumeeskond mängiks NBA play-off´is.

See on suur saavutus väikeselt riigilt ja nüüd vaatame, mida toob eelolev hollandlaste korraldatud Asseni MxoN (Motocross of Nations).

Meie meeskond on sel aastal Tanel Leok (Husqvarna) MXGP klassis, Harri Kullas (Honda) Open ja Priit Rätsep (Honda) MX2 klassis. Sõitjad ei vaja krossifännile pikemat tutvustamist. Tanel teeb MxoN kaasa 19. korda. See on maailmarekord, mida tõenäoliselt keegi ei purusta. Tanel on alati olnud Rahvuste krossil motiveeritud, seekord on väikene küsimärk tema põlv, mis sai mõnda aega tagasi viga. Loodame väga, et ta on piisavalt taastunud.

MX2 klass on Priit Rätsepale, värskele Eesti Meistrile selles masinaklassis, tegelikult suur väljakutse. Esiteks peab ta niiöelda kodus tuunitud rattaga startima ja sõitma tehasepillide vastu. Start MxoN'il on oluline ja loodame väga, et see tsikkel on hästi tööle saadud ning ka eeldatavalt väga rasketes oludes lõpuni tuleb. See on olukord, milleks tavatiimil on valmistuda väga keeruline!