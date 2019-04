Mikk Maaten võistleb tänavu 620 hobujõulise Lamborghini roolis

Maaten võitis mullu kaks BEC meistritiitlit (absoluutarvestuses ja klassis A3000T+) ning jätkab tänavu samas võistlussarjas, kuid nüüd juba palju kiiremal autol. Lamborghini Huracán LP 620-2 Super Trofeo on 2015. aastal Lamborghini tehases spetsiaalselt ringrajavõistlusteks ehitatud auto. Sellel on 5,2-liitrine mootor võimsusega 620 hobujõudu, veojõud kantakse tagaratastele läbi järjestiklülitusega kuuekäigulise käigukasti. Auto kaalub 1270 kilo ning teoreetiline tippkiirus on üle 300 km/h.

Läti meeskond Flash Racing on Balti ringradadel hästi tuntud ja mitmetes klassides märkimisväärset edu saavutanud. Tänavune plaan on auto võimalusi ja mulluseid tulemusi arvestades selge – kõik alla üldesikoha on ebaõnnestumine.

Baltimaade kestvussõidu meistrivõistlused ehk BEC 6H Powered by Hankook on kereautode kestvussõidu sari, mis tänavu koosneb neljast etapist, igaüks kestvusega kuus tundi:

11.-12. mai

Riia, Bikernieki (Läti)

15.-16. juuni

Jurva, Botniaring (Soome)

17.-18. august

Riia, Bikernieki (Läti)

21.-22. september

Pärnu, Auto24ring (Eesti)

Mikk Maaten (28) alustas autode ringrajasõiduga juba 13-aastaselt, aastal 2004 tuli ta noorteklassis Eesti karikavõitjaks ja aasta hiljem meistriks. 2006. aastal võistles Mikk juba täiskasvanute arvestuses ning lõpetas Eesti meistrivõistlused teise kohaga klassis Super 1600. Pärast masust tingitud viieaastast võistluspausi naases ta rajale ning on alates 2013. aastast lõpetanud kõik hooajad Eesti meistrivõistluste esikolmikus klassis BMW 325 Cup.