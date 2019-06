Mikk Maaten püüab Soomes hooaja esimest võitu

Maaten juhtis koos Flash Racingu tiimikaaslaste Artūrs ja Vilnis Batraksiga avaetappi Riias kindlalt, kuid auto süttimise tõttu pidid nad katkestama. Riias oli nende Lamborghini Huracán LP 620-2 Super Trofeo selgelt kiireim auto ja seekord loodab meeskond oma potentsiaali ka tulemustes maksma panna.

Mikk Maaten: „Riia võistluse järel pole tabeliseis kiita, aga midagi hullu veel lahti ei ole. Mulle Botniaring meeldib, selle välimine osa on väga kiire, sisemine osa tüüpiline Soome rada. Eelis on ka see, et enam-vähem kõik võistlevad seal esimest korda, ainult mina ja kolm Soome tiimi on seal varem sõitnud. Puhta sõiduga on meil praeguse seisuga raske sarja võitjaks tulla, aga ka peakonkurendil, Riias võitnud Leedu Circle K Porsche tiimil võib midagi juhtuda. Igatahes anname endast parima.“

Jurva võistlusele on hetkeseisuga üles antud 20 tiimi. 30-minutiline kvalifikatsioonisõit algab laupäeva hommikul, kuuetunnise võidusõidu start antakse laupäeva pärastlõunal.